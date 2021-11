Alexia Putellas, tras ganar el Balón de Oro, en El Larguero: "Ya no hay excusa para no dar un paso más"

Alexia Putellas ha hecho historia en el deporte español. La jugadora del FC Barcelona se ha convertido en la primera mujer española en ganar el Balón de Oro y la segunda representante de nuestro país, tras Luis Suárez Miramontes, que recogió el galardón en 1961.

La reciente ganadora ha hablado con Manu Carreño al inicio de 'El Larguero' para valorar sus primeros sentimientos tras recibir este premio. Siente que está como en un sueño, ya que sigue sin ser consciente de lo que ha conseguido. Además, también piensa que esta oportunidad va a venir muy bien para reivindicar el papel del fútbol femenino.

Cuéntame cómo es ese Balón de Oro

Pues pesa, pesa bastante la verdad (risas).

¿Qué pensabas cuando lo tenías contigo?

La verdad que es como un sueño. Creo que no soy consciente aún. Sobre todo, mucha felicidad, mucha emoción y sobre todo me siento muy privilegiada por esta oportunidad.

Nos has ganado a todos con tu fútbol, pero también por tu discurso. Imagino que no habrá sido fácil mantener el tipo...

No estaba para nada nerviosa. Al final he intentado expresarme como he podido, pero la emoción era muy grande.

Has dicho de subir a tu hermana y a tu madre, pero sobre todo has tenido un recuerdo para él. Seguro que está muy orgulloso ahora mismo, ¿verdad?

Me da mucha pena. Que todo esto no lo pueda estar viviendo me sabe muy mal. Así es la vida y yo voy a seguir intentando ampliar este legado por él.

¿Le has dicho algo cuando te has quedado sola?

Aún no he tenido tiempo de nada.

Te has acodado de tus compañeras, del Barça y de todo el fútbol femenino. ¿Has creído que es más que un premio para ti?

Sin duda, he podido vivirlo con mis compañeras, que también estaban presentes en la gala. Además, también desde casa me estaban viendo. Yo recojo el premio, pero es gracias a todas.

Cuando he visto que estabas en la sala de prensa, he visto que te han dado una gran ovación. Esto tiene que servir para algo más que para tu palmarés

Aquí lo que menos importa es el palmarés. Esto va a ser un chute de visibilidad, es lo que necesitamos, que se crea en estas jugadoras. Los resultados están ahí. Ya no hay excusa para no dar un paso más.

Luis Suárez Miramontes, único ganador español del Balón de Oro, también te ha felicitado

Muchas gracias para él. Encima también sé que él es muy culé, así que estoy muy contenta por recoger su testigo, pero estoy segura de que no va a ser el último que recoja un jugador o una jugadora española.

Ahora, corriendo para Sevilla. ¿Has hablado ya con tus compañeras?

Aún no, no he cogido el móvil porque no sé ni donde lo tengo. Hay muchísima gente que se preocupa por mí y me siento muy querida.

A todas las niñas que ahora mismo te están oyendo y que quieren ser Alexia Putellas y no Leo Messi, ¿qué les dices?

Sobre todo que crean en ellas, que trabajen y que si lo que quieren es ser futbolistas, que luchen por ello y que confíen en ellas mismas.