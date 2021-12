"El Balón de Oro le ha mandado un mensaje a Mbappé", el factor que podría alejar al francés del Real Madrid

Un día después de la gala del Balón de Oro organizada por France Football, el Sanedrín de El Larguero analiza la resaca de los premios. ¿Es Messi el justo ganador de 7 Balones de Oro? ¿Debía haber sido el año de Lewandowski? ¿Aleja esto del Real Madrid a Mbappé?

Messi, ganador del Balón de Oro 2021

Messi cuenta ya con 7 Balones de Oro. El Sanedrín analiza si el galardón es justo y premia una temporada o se fija también en la trayectoria en general.

Santi Giménez: "El mensaje que da el Balón de Oro es bastante importante. Han dicho "si te quedas en París tienes más posibilidades de ganarlo que en Madrid". Me parece algo importante sobre todo por casos como el de Mbappé".

Antonio Romero: "No pasa nada por decir que Messi no ha sido el mejor jugador esta temporada. Firmo debajo de lo que ha dicho Toni Kroos. Esto no es a la carrera, y creo que esta temporada hay un jugador que lo ha hecho mejor que Messi, que es Karim Benzema."

Miguel Martín Talavera: "Benzema tiene todo el derecho del mundo a estar enfadado... Pero con la campaña que se ha hecho. Es un pelotero y no necesita el Balón de Oro para que se sepa".

"Uno puede opinar si Messi ha sido el mejor o no, pero lo que está claro es que hay argumentos para pensarlo".

Jordi Martí: "Hay clubes que celebran galardones virtuales, y hay otros como el Barça que celebra premios de verdad. Son 9 las futbolistas que el Barça Femenino aporta a la Selección, pero... ¿Cuántos aportará al equipo masculino para Qatar 2022?"

"Veo galardones que son proyecciones. La 'era Neymar', la 'era Mbappé'... No, es la era Messi. Los siete Balones de Oro le proporcionan la justa posición que merece por su carrera".

Antón Meana: "El Balón de Oro sí que le importa a los clubes".

Piqué considera que "no fue mano" ante el Villarreal

Piqué fue uno de los protagonistas de las polémicas en el partido contra el Villarreal. El central del Barça explicó en una entrevista en El Hormiguero que "no fue mano".

Miguel Martín Talavera: "Podemos asumir un error humano en un campo, pero es inasumible el error en la televisión. Es casi que mejor lo de que no salgan a dar explicaciones tras estas jugadas".

Jordi Martí: "Lamentablemente, no vamos a recibir una explicación de por qué no se revisó la jugada".

Santi Giménez: "Puedo entender que en el momento no se pite, que no se vea en el campo. Sin embargo, si lo ves repetido, pero entonces me bajo del VAR".

El Barça se enfrenará al Bayern sin público

El Bayern Múnich - FC Barcelona de Champions League tendrá que jugar a puerta cerrada, al igual que el resto de clubes bávaros, según anunció este martes el primer ministro del 'Land' del sur de Alemania, Markus Söder.

Jordi Martí: "Viendo lo que está pasando en Alemania, voy a ser el primero de la fila cuando se pueda poner la vacuna de refuerzo".

Pablo Pinto: "El campo del Bayern aprieta muchísimo, pero si hubiese habido público, no hubiese apretado tanto porque ya están clasificados".

Lluís Flaquer: "La última vez que el Barça jugó contra el Bayern sin público acabó perdiendo 8-2".

Las declaraciones de Piqué sobre Florentino

El central del FC Barcelona explicó que cree que a Florentino le interesa mantener el aval que debe presentar un candidato a la presidencia del Real Madrid. Actualmente, es del 15% del presupuesto del club.

Jordi Martí: "Hay una propuesta del CSD sobre este tema para hacer una horquilla. Que se acojan al 2%, pero para mí la pregunta es si florentino mantendrá el 15% o incluso lo subirá".

Antonio Romero: "Piqué ha querido dejar en el aire un comentario de que existe una idea de que el Barcelona es un club más democrático que el Real Madrid, que es más cerrado".