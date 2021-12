George Clooney rechaza un trabajo de un día de 35 millones de dólares: "Decidí que no valía la pena"

Pocas personas que amen el mundo del cine vivirán sin saber de la existencia de George Clooney. Se trata de uno de los actores más famosos del mundo, de los más ricos, de los más prestigiosos. A sus 60 años recién cumplidos, todavía sigue siendo un reclamo para productores de cine o marcas publicitarias. Pero como confiesa en una entrevista al diario The Guardian, ya se piensa más las cosas que acepta porque tiene "suficiente dinero". Por ello, ha sorprendido un 'no' bastante caro, concretamente de 35 millones de dólares.

Según ha explicado al medio inglés. tuvo sobre la mesa una oferta de trabajo de una aerolínea para un anuncio, y solo era "un día de trabajo", pero Clooney lo meditó con su esposa y decidió no aceptarlo. "Me ofrecieron 35 millones de dólares por un día de trabajo para un anuncio de una aerolínea, pero hablé con Amal (Clooney, la abogada de derechos humanos con la que se casó en 2014) al respecto y decidimos que no valía la pena. Estaba asociado con un país que, aunque es un aliado, a veces es cuestionable, así que pensé: 'Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena'", confiesa.

George Clooney lleva muchos años siendo la imagen de los cafés Nespresso. Es complicado ver un anuncio o la marca y no asociarla a él. Ha ganado con ello más de 30 millones de libras, lo que se suma a todos sus años como actor y a las empresas que lleva a la vez. "¿Sabes qué? Creo que ahora tengo suficiente dinero", admite. Incluso ahora se ha pasado más a la dirección que a la actuación. "En general, simplemente no hay tantos papeles geniales y, mira, no 'tengo' que actuar".

Así lleva Clooney su vida como persona reconocida

Se trata de un famoso que ha protagonizado pocas o casi ninguna polémica, sin una hemeroteca ni episodios de los que arrepentirse. Y tampoco tiene previsto que suceda en el futuro. Prefiere una vida tranquila: "Mi mujer y yo tuvimos esta conversación cuando cumplí 60 el verano pasado. Le dije ‘Aún puedo moverme bastante bien y los dos amamos lo que hacemos. Pero tenemos que asegurarnos de que no llenamos nuestras agendas de forma absurda’. Esto es así para asegurarnos de que vivimos nuestras vidas".

Habla también en la entrevista sobre el cuidado de sus hijos: "Tenemos una niñera cuatro días a la semana y el resto del tiempo somos solo nosotros. Y durante el encierro solo fuimos nosotros, ¡durante un año completo! Me sentía como mi madre en 1964, lavando platos y seis cargas de ropa al día".

"Mis padres son muy respetados de donde somos y no quisiera hacer nada que los avergonzara. Además, mi papá hizo una regla para mí y fue: 'No me importa lo que hagas en la vida, pero desafía a las personas con más poder que tú y defiendo a las que tienen menos poder'", asegura.

Por último, dedica unas palabras a su mujer: ¡Es una persona muy impresionante! Es hermosa, inteligente, divertida y nos enamoramos de inmediato y nos casamos a los seis meses. Y ahora nos lo estamos pasando tan bien".