Clooney valora el "angustioso" incidente de Baldwin y explica su proceso: "Cada vez que me dan un arma..."

Ha pasado ya casi un mes desde que el actor Alec Baldwin accionara un arma y disparara a la directora de fotografía del rodaje de la película 'Rust', Halyna Hutchins, arrebatándole la vida por accidente. Mucho se hablado sobre las causas de la tragedia, sobre quién tenía la culpa, sobre qué se tenía que haber hecho, y también han sido muchos los actores y actrices que han valorado lo que pasó y han contado su propia experiencia en rodajes con armas. Uno que no suele opinar mucho en temas polémicos es George Clooney, que esta vez sí se ha manifestado sobre lo ocurrido y lo ha hecho sin ningún tipo filtro.

Lo ha hecho en el podcast WTF de Marc Maron, con quien se ha abierto y ha explicado lo que sintió al enterarse del incidente, catalogándolo como "loco" y "angustioso". "He estado en sets durante 40 años y la persona que te entrega el arma, la persona responsable del arma, es alguien de utilería o el armero. Punto", afirma en defensa de su compañero. "¿Por qué no contrataron a alguien con experiencia? Es un accidente horrible, pero una persona de 24 años y de poca experiencia no debería ocuparse del departamento de armas", sentencia,

Clooney explica su experiencia con las armas en los rodajes

"Cada vez que me entregan un arma en el set, la miro, la abro, se la muestro también a la persona a la que estoy apuntando, se la muestro al equipo y cuando termino, la devuelvo a la armería", analiza. Ese es el proceso que él hace repetidamente en cada rodaje en el que tiene que coger un arma.

"Lo hago tras lo que le sucedió a Brandon (en referencia al actor Brandon Lee, también fallecido en un rodaje). Todos lo hacen. Todos lo saben. Después de la muerte de Brandon, realmente quedó muy claro: abrir el arma, mirar por el cañón, mirar por el cilindro y asegurar", continúa.

Estas palabras sí van directamente a Baldwin y a lo que tenía que haber hecho: "Espero que Alec lo hiciera, pero el problema es que las municiones son complicadas porque parecen balas reales. Tienen un pequeño agujero en la parte de detrás por donde alguien debe sacar la pólvora".

De momento son muchas las incógnitas que rodea al caso. La investigación continúa y Baldwin y el equipo de productores de la película se enfrentan a varias demandas por negligencia.