"Nunca", el deseo de Ken Follet

Follet plantea en "Nunca" la posibilidad de una tercera guerra mundial. Como aperitivo, repasamos con Jacinto Antón cómo la ficción ha contemplado una conflagración mundial, el enemigo ha sido muy diverso: desde los monos en "El Planeta de los simios" hasta los zombies de "Guerra Mundial Z".

En la última novela del autor de "Los Pilares de la Tierra" esa posibilidad se plantea entre Estados Unidos y China. "Nos acostumbramos a la Unión Soviética. Creíamos que sabíamos cómo teníamos que afrontarlos, eran predecibles, pero después de la crisis de los misiles nunca desapareció la amenaza de la guerra nuclear con Rusia. Pero, ¿qué ocurre con China? Con China no sabemos cómo afrontarlo. Cada vez que China hace una cosa nos sorprende, es difícil tratar con ellos. Suenan además muy agresivos y eso es lo que hace que sea tan difícil tratar con ellos".

Los desencadenantes

¿Qué motivos podrían llevarnos a una nueva gran guerra?. "Hay muchas formas diferentes desde las que se puede empezar la guerra hoy. Cuando empecé a trabajar en `Nunca´ entrevisté a una serie de personas que tienen puestos altos en la diplomacia internacional y en los puestos de seguridad también, y les pregunté: `¿Cuál podría ser la chispa que pudiera empezar la Tercera Guerra Mundial?´ y me dijeron que son varias las posibilidades: pues Irán, por ejemplo, también Cachemira podría ser otro lugar; podría ser la frontera oriental con China, Taiwan, el mar del Sur de China...hay varios lugares del mundo en los que puede estallar un conflicto. Lo fundamental aquí es lo que ocurre después: escala el conflicto, la gente que está involucrada es incapaz de mantener la calma. Ese es un momento clave: si se produce esa escalada; si cada vez que se da un paso, ese paso es más agresivo que el paso anterior, entonces estaremos iniciando una escalada de violencia que nos podría llevar a una guerra".

Los antecedentes que conducen a esa chispa de la que habla Follet son múltiples: la lucha por las materias primas que tienen los países africanos, el tráfico de armas, el tráfico de personas... y el yihadismo. "El yihadismo depende del crimen, evidentemente. Los yihadistas necesitan dinero porque tienen que comprar armas, bombas, coches; y obtienen el dinero a través de dos formas: a través del tráfico de personas y a través del tráfico de drogas. La cocaína procede de América del Sur, llega a África Occidental, atraviesa el desierto del Sáhara, llega al Mediterráneo, atraviesa el Mediterráneo hasta nuestros países en Europa donde la gente joven la consume en las discotecas. O sea, que nosotros somos los clientesy quienes trafican son las gentes desesperadas en África que no tienen forma de ganarse la vida porque está desapareciendo el agua debido al cambio climático. A estas personas las engañan, las meten en autobuses, atraviesan el Sáhara, a través del Mediterráneo en botes inflables llegan a nuestras costas europeas. Ese el tráfico que hacen unas personas que tratan de ganarse la vida en Europa".

El día después

¿Cómo sería el día después? ¿Provocaría una tercera guerra mundial la extinción del género humano?. "Yo creo que ese es el resultado más probable, lo más seguro es que ocurra algo así. Evidentemente en `Nunca´ no describo la guerra nuclear. El libro llega justo hasta antes de que empiece la guerra mundial y en la última página se sabe si empieza o no, si estalla o no; pero yo no describo en ningún momento la guerra mundial. Yo imagino, no obstante, que si se produjera esa supuesta tercera guerra mundial desaparecería la gente, desaparecería la raza humana. Mucha gente sobreviviría a las bombas nucleares, pero aquellos que sobrevivieran tendrían que enfrentarse al cambio climático, tendrían que enfrentarse a una situación terrorífica, a lo que es un invierno nuclear, es decir, el planeta sería un lugar cada vez más frío y la mayor parte de los lugares donde ahora hay animales y cultivos serían lugares muy fríos donde nada de eso ocurriría y la gente moriría de hambre porque no habría alimentos, o sea que lo más probable es que toda la raza humana quedase aniquilada en una primera fase, o en una primera y segunda fase".