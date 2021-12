Jordi Martí: "No voy a aceptar que el pensamiento del Barça sea estar a siete puntos del Betis"

El Sanedrín del FC Barcelona analizó con Lluís Flaquer, Marcos López y Jordi Martí la última actualidad del equipo de la ciudad condal. La última derrota puede haber dejado tocado al vestuario blaugrana antes de la cita más importante del mes ante el Bayern de Múnich.

¿Esta derrota es una marcha atrás en la era Xavi?

El Barça perdió ante el Betis debido a un gol de Juanmi al contraataque. Los de Xavi fueron superiores, pero no brillaron y no encontraron el gol. 16 puntos son los que distan al equipo azulgrana del Real Madrid. Este fue el análisis en el último tramo de Carrusel Deportivo.

Lluís Flaquer: “El ímpetu con el que el Barça solía aparecer en los partidos no ha sido así. Cuando uno afronta partidos decisivos toca llegar con la mejor moral posible, por eso el positivismo de Xavi”

Marcos López: “Es un frenazo muy serio por el momento en el que llega. Para mí lo más destacable es que el Barça de Xavi ha ido dando pasos hacia atrás. Los momentos buenos no han sido por lo colectivo, han sido por acciones de Dembélé”.

Jordi Martí: “Tiene una incidencia de lesiones más altas. Esto fue uno de los misterios que denuncio Barjuan y desde el club se están tomando medidas. Tampoco en el capítulo de las lesiones le salen las cosas bien al Barça. Hoy el FC Barcelona ha hecho un retroceso en cuanto a juego. Esto rompe los esquemas”.

¿Cómo sienta esta derrota antes de la final en Múnich?

Las sensaciones no son las mejores y el FC Barcelona tiene un partido a vida o muerte frente al todopoderoso Bayern de Múnich. El Barça debe ganar en Alemania y el resultado frente al Betis podría acarrear sensaciones negativas.

Lluís Flaquer: “El Barça parece que ahora mismo está a años luz del Bayern. Es fundamental que las poca que tenga el Barça las meta porque si no es imposible ganar en Múnich”

Jordi Martí: “Esta fotografía que deja el Barça no es positiva de cara al partido del Bayern. Lo más grave es que el Barça no tiene el balón. El Betis le ha ganado al Barça sin un gran juego. La única amenaza que se ha visto es Dembélé”.

La renovación de Dembélé

El jugador francés afronta una etapa fundamental en su carrera y deberá decidir entre quedarse en el FC Barcelona y buscar un nuevo equipo. Como marcha la negociación por ahora es una incógnita, pero hay voluntad por parte del club de renovar al extremo.

Lluís Flaquer: “Dembélé lleva unos cuantos años en el Barça y es un jugador que no es fiable. No ha pasado una temporada sin una sola lesión"”

Marcos López: “El Barça pensó que era el hombre para sustituir a Neymar. Cuatro años y medio después te cuesta recordar diez buenos partidos de Dembélé. El tiempo corre en contra del Barça y a favor de Dembélé. La pregunta es si él quiere hacer el esfuerzo”

Jordi Martí: “La prioridad de Dembélé es continuar y el Barça debe intentarlo, pero no a cualquier precio. Que Dembélé rinda es un 50/50 y por eso el Barça no puede pagar cualquier precio”.

¿Sería una decepción caer en fase de grupos?

Lluís Flaquer: “Es una cuestión de prestigio. El Barça tiene que estar en los octavos de final. No puede ser que el Barça se marche eliminado en un grupo en el que coincide con el Benfica y el Dinamo de Kiev”.

Marcos López: “Puedes perder porque te enfrentas al Bayern, pero tienes que intentar competir y hasta donde llegas. Es evidente que las limitaciones del Barça ya se veían con Koeman. ¿Qué pensaba la directiva del Barça, que Luuk de Jong iba a marcar 50 goles?”.

Jordi Martí: “Yo no me esperaba que hoy estuviese a 7 puntos del Betis. Él esto es lo que hay no me sirve. ¿Cuántos internacionales hay en el once del Barça? Hoy nos ha costado mucho ver los conceptos a los que se refiere Jordi Alba”.