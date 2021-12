Ponseti y De la Rosa analizan el incidente entre Verstappen y Hamilton: "Ha demostrado que no es buena gente"

El Gran Premio de Arabia Saudí 2021 quedará para el recuerdo dentro de la historia de la Fórmula 1. Cuando la rivalidad y tensión entre Max Verstappen parecía haber alcanzado ya su cenit en la temporada, resulta que no, que en tierras asiáticas estaba por vivirse uno de los momentos más peligrosos y lamentables del curso.

La carrera se paró en varias ocasiones por banderas rojas. Los pilotos parecían más boxeadores que conductores de carreras y eso se notaba en cada descanso que hacían, ayudados de sus propios jefes de filas quienes les aconsejaban cómo afrontar la siguiente batalla. Sin embargo, hubo un piloto que pareció no importarle el cómo y no necesitó la ayuda de nadie para hacer una de las jugarretas más sucias que se recuerda en los últimos años y que despertó la ira de Toto Wolf, jefe del equipo Mercedes.

Max Verstappen fue el protagonista de un frenazo en mitad de carrera que propició un grave accidente de Lewis Hamilton durante las últimas vueltas de un Gran Premio que ha manchado para siempre esta temporada y sobre todo la imagen del piloto de Red Bull, quien se jugará su primer Mundial en Abu Dabi. Así lo analizaron Pedro de la Rosa y José Antonio Ponseti en el 'Carrusel Canalla'.

La peligrosidad del circuito

"La carrera ha sido muy emocionante, no sé si bonita ha sido la palabra. El circuito me ha parecido un churro... no sé muy bien qué han querido inventar en este circuito. Me parece un circuito muy 'chungo", afirma Ponseti.

De la Rosa: "Es excesivamente rápido para ser urbano. Es un circuito muy pequeño. Es tan fácil salirse y chocar que por eso hemos visto dos banderas rojas y tres salidas".

José Antonio Ponseti: "Me quedo con una caída de máscara, por si alguien tenía dudas. Se le ha visto el plumero a Verstappen, creo que no es buena gente... en esto se compite y se gana, y se gana con tus armas, pero no siendo un 'chungo", apunta un Ponseti muy crítico con el piloto de Red Bull, para luego más tarde señalar las cosas raras que pueden pasar en el próximo Gran Premio. "Hemos visto cosas muy raras en la Fórmula 1... hemos visto pilotos que tenían que tener accidente para ser campeones del mundo, no descarto que pase algo raro en la próxima carrera en Abu Dabi porque si se salen él y Hamilton puede ser campeón del mundo..."

De la Rosa: "Ha ido en multitud de ocasiones con todo o nada... Ha sido un poco excesivo, se ha equivocado, ha estado demasiado agresivo y al final ha sido un poco triste el espectáculo porque ha habido demasiado contacto entre Hamilton y Verstappen. No creo que haya frenado aposta porque si no le quitarían la licencia. Estaba jugando a 'te cedo la posición, pero en la siguiente curva con DRS te vuelvo a adelantar.' La norma quiere que cedas la posición, no que la utilices para volver a adelantar. Lo ha hecho mal y se le ha visto el plumero".

📻🏎️🏁 Máxima tensión entre Hamilton y Verstappen: el Mundial se decidirá en Abu Dabi



😅 @PedrodelaRosa1: "Verstappen lo ha hecho mal y se le ha visto el plumero"



❌ @PonsetiRadio: "Verstappen no es buena gente. Se compite con tus armas, no siendo chungo" pic.twitter.com/NBLki7dUkb — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 6, 2021

La sanción mínima de la FIA

Ponseti: "Con el año que llevamos y las sanciones que hemos visto, incluido a Carlos Sainz, se me antoja complicado entender esto".

De la Rosa: "Creo que la FIA ha estado acertada pero es un sinvivir las decisiones tan largas. La inmediatez es muy clara".