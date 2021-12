Superantibióticos vs bacterias panresistentes: la guerra que la humanidad (de momento) va perdiendo

Imagínese que un día acude al médico con una herida infectada, con una neumonía o con cualquier otra enfermedad bacteriana y le dicen que no hay tratamiento posible. Esto, que ahora mismo es prácticamente impensable, podría convertirse en una realidad dentro de unos años. La Agencia Española del Medicamento, a través del Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos (PRAN), no deja lugar a dudas: de seguir así, en unos años podemos olvidarnos de hacer cirugías y transplantes de órganos en condiciones de seguridad.

En 2050 la resistencia a los antibióticos puede ser la primera causa de muerte en el mundo, por encima del cáncer. La automedicación derivada de no saber si un resfriado se cura con antibióticos, el abuso de la profilaxis en la Atención Primaria o el uso excesivo de medicamentos en la Salud Animal arrojan cifras preocupantes: en 2020 se dispensaron 18 millones de recetas de antibióticos y aún así son 5 millones menos que el año anterior.

Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Microbiología y asesor de la OMS en el grupo específico para determinar qué antibióticos son de especial atención para los humanos asegura que "la bacteria es el ser vivo más exitoso de la Tierra, es el más frecuente y es la que mejor aprende a adaptarse en ecosistemas distintos".

"Las bacterias hacen algo extraordinario y es que son capaces de compartir su genóma sin reproducirse, aprenden de repente a ser inmunes a determinados antibióticos o a muchos antibióticos", explica en 'Hora 25' con Marina Fernández. Sobre la diferencia sustancial que existe entre un virus y una bacteria, González Zorn explica que una bacteria es un ser vivo, pero un virus no. No puede llegar a ser más porque para eso tiene que entrar en una célula que ya está viva. "Cuando hablamos de superbacterias decimos que resisten a varios antibióticos, el gran problema es que no solo tenemos multirresistentes, sino bacterias panrresistentes, aquellas a las que no podemos hacer frente con ningún antibiótico conocido", sentencia.

En España, la resistencia a los antibióticos ya mata a unas 4.000 personas al año. Unas 33.000 en toda Europa, según el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN) "Debemos convertir esto en una prioridad nacional, debemos evitar automedicarnos, debemos evitar ir a las farmacias donde nos den antibióticos sin receta, está prohibido. Tenemos que aumentar nuestra conciencia para reducir más y mejor el uso de antibióticos", señala. Sin embargo, él mismo apunta que España no es el país donde más resistencia hay.

Sobre la investigación de superantibióticos, aquellos antibióticos más activos y que puedan evitar la resistencia, el catedrático asegura que "vamos perdiendo la batalla", pero estamos a tiempo. "No solo debemos investigar nuevos antibióticos, sino saber en qué sitios calientes hay esa producción de bacterias panrresistentes", remata.

Por su parte, la coordinador del PRAN en Sanidad Animal, Cristina Muñoz, explica que "los puntos calientes en la resistencia a los antibióticos en España están en la concienciación, revertir el uso excesivo que provocó el COVID-19 y también convencer a todo el mundo de trabajar en la misma dirección"