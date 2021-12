¿Qué ha ocurrido con Berlusconi, Trump, Hollande y otros exlíderes tras finalizar sus mandatos?

Todo proceso tiene su fin. Fue en 2005 cuando Angela Merkel accedió a su cargo de canciller alemana, y 16 años después ha finalizado esta etapa homenajeada por el Ejército, entre rosas rojas y con la música de Nina Hagen como banda sonora. El 8 de diciembre comienza oficialmente la jubilación de Merkel , pero está presente la duda sobre qué va a hacer a partir de ahora. Carmen Viñas, corresponsal en Berlín, se ha asomado a La Ventana para despejarla, y nos trasladamos a Estados Unidos, Italia, Francia y Portugal para conocer qué ha sido de algunos de sus exmandatarios.

Una jubilación a la alemana

“Todo apunta a que de brazos no se va a quedar. Ha pedido contar con un equipo de nueve personas”, ha explicado Viñas. El motivo para pedir este amplio grupo de personas será para “realizar tareas de interés federal que se derivan de la continuación de sus funciones oficiales”. Aunque siempre se ha resistido a contar qué haría después de su mandato, no ha descartado “dedicarse a la promoción de temas que de verdad le toquen el corazón”. Merkel tiene derecho a protección personal, un coche de empresa y un despacho en Berlín para el resto de su vida. Mantiene su título de canciller, aunque la designación oficial es la de ‘antigua canciller’ y tal como ha contado Viñas, continuará cobrando su sueldo de 25.000 euros al mes de canciller durante tres meses, la mitad durante un máximo de 21 meses y posteriormente una pensión de 15.000 euros mensuales.

Desde el whisky a libros fotográficos

El fin de la era Merkel trae al recuerdo otros exlíderes a los que se les perdió la vista tras finalizar sus mandatos. En Estados Unidos, quien fuera presidente desde 1825 a 1829, John Quincy Adams, ya advirtió de lo que suponían los días después de un mandato: “No hay nada más patético en la vida que un expresidente”. Víctor Sancho, corresponsal en Washington, ha contado que “es complicado salir del poder en Estados Unidos cuando llegas a Presidente”. Entre otros, George Washington montó la mayor destilería de whisky del país cuando dejó su cargo.

Los libros de memorias son muy usuales en los expresidentes de Estados Unidos, aunque el caso de Donald Trump es distinto: “Ha escrito ya su primer libro y dice que está escribiendo el más grande de la historia, pero de momento nadie sabe nada de él”. Sin ninguna editorial que lo apoye, ha autopublicado un conjunto fotográfico de su mandato con más de 300 imágenes con un precio de 66,70 €. “La comparación con Obama es odiosa. Antes de salir de la Casa Blanca ya tenía un contrato editorial por 65 millones de dólares”, ha remarcado Sancho.

Asuntos pendientes con la justicia

En Francia, la vida de François Hollande sigue unida a la política y a los tribunales después de finalizar su mandato como Presidente de la República Francesa en 2017. Sara Canals, corresponsal en París, ha explicado que se ha dedicado a escribir, algo que tienen en común los expresidentes franceses: “Ha publicado un libro sobre su visión de Francia, con una clara intención de influir en la precampaña”. Aunque no descarta volver a la política, Canals ha explicado que tiene un frente pendiente: “Es el primer Presidente la historia que testifica en un juicio por terrorismo tras los atentados de Bataclan por su gestión durante los ataques y si se hizo todo lo posible para evitarlos”.

En Portugal parece que las cosas funcionan de otra manera. Nuestro compañero Lucas Font ha explicado que muchos de los expresidentes continúan en cargos de responsabilidad e incluso siguen activos en política: “El ejemplo más claro es el de António Guterres, Primer Ministro entre 1995 y 2002, es ahora Secretario General de las Naciones Unidas”.

En Italia los expresidentes de la República Italiana ejercen de jubilados, no asumen ninguna función política ni diplomática. Joan Solés ha explicado: “Casi todos muy ancianos llevan una vida familiar muy discreta y no escriben libros de éxito”. No obstante, hay un nombre que sí ha continuado en la agenda mediática: el ex Primer Ministro Silvio Berlusconi. “Con 85 años quiere seguir en la palestra e incluso ser candidato a Presidente de la República a pesar de las limitadas posibilidades”, ha asegurado la corresponsal.