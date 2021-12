Xavi: "Ya les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa"

El FC Barcelona es equipo de Europa League tras perder ante el Bayern de Múnich en la jornada final de la fase de grupos de la Champions League por tres goles a cero. Tras la abultada derrota, Xavi valoró en el micrófono de Ricardo Rosety el partido y el futuro en Europa League

“Hoy han sido mejores y han sido superiores Lo hemos intentado y en la primera parte no han tenido más ellos el balón que nosotros, diría. Nos han sometido ellos a nosotros y han sido mejores. Esta es la realidad, pero ya les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa. Hay que cambiar muchas cosas y hoy no hemos competido" sentenció el entrenador azulgrana.

Xavi siguió haciendo hincapié en el mismo mensaje durante toda su aparición, y además, visiblemente preocupado, el ex del Al-Saad lo expresó así: “Hoy empieza una nueva etapa y a partir de hoy tiene que ser un punto de inflexión para ganar la dinámica. Esto es Champions y el Barca no puede permitirse esta situación. Hoy creo que empieza una nueva era y a trabajar duro para dejarle donde merezca”.

La faz de Xavi al terminar el encuentro reflejaba perfectamente la sensación de los barcelonistas tras su vuelta a la Europa League hace veinte años: “Me voy cabreado porque esta es nuestra realidad y me jode afrontar esta realidad. No queda otra que mejorarla”

"Me siento responsable"

La leyenda barcelonista también fue autocrítico con su actuación con el equipo y dijo "sentirse responsable" de la no clasificación a octavos de final: “Hoy empezamos de cero y a trabajar para devolver al Barca donde se merece que es luchar por la Champions. Esto el Barça no se lo merece. Hay muchas circunstancias que han hecho que esto sea así, pero me siento responsable porque estoy a cargo del equipo”

Sin embargo, Xavi no catalogó la eliminación de fracaso, y definió el encuentro como decepción: “La palabra fracaso no me gusta. Lo hemos intentado y el que lo intenta no fracasa. Decepción y resignación. Hoy empieza una nueva etapa y vamos a trabajar muy duro”

¿Es el objetivo ganar la Europa League?

“Ahora es nuestra realidad y hay que ganar esa Europa League y vamos a ver dónde podemos llegar. El objetivo del Barça es ganar todos los partidos posibles”.