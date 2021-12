Santiago Niño, sobre el aumento de la desigualdad: "Al sistema le conviene que los salarios sean bajos"

Quizás el fenómeno ‘Gran Dimisión’ no sea muy conocido en España, pero es una realidad en Estados Unidos. En los últimos meses, millones de personas abandonan sus puestos de trabajo. Así lo ha explicado la escritora y periodista Azahara Palomeque en su columna, que junto a Santiago Niño y la Ventana de los Números, han querido explicar con detenimiento este fenómeno.

El colchón del desánimo

Niño ha explicado que en Estados Unidos las estadísticas públicas de empleo incorporan un apartado de “desanimados”: personas que han abandonado el mercado de trabajo porque no encontraban nada que los satisficiera. “Debido a la pandemia, el gobierno de EEUU ha entregado tres cheques que suman unos 3000 dólares”, ha añadido. Estos dos factores, tal como ha explicado nuestro economista, llevan a que miles de personas se hayan planteado continuar con su trabajo o buscar otras opciones. La precariedad laboral en Estados Unidos, con un salario mínimo de 3,5 euros la hora, y estas ayudas han llevado a una “gran recapacitación”.

¿Es exportable esto a Europa y España? Niño lo tiene claro: “Habrá personas que se lo hayan planteado, pero no creo que pueda ser completamente replicable”. Palomeque, de acuerdo con nuestro experto, ha añadido que los propios Estados en EEUU han facilitado subsidios por desempleo: “Había un colchón económico especialmente para las personas más vulnerables”.

“En España tenemos mejores herramientas para exigir mejores condiciones laborales. Tenemos un sindicalismo que sigue activo y tiene más derechos laborales en general. En Estados Unidos el sindicalismo está muerto, aunque ahora está reviviendo. Está prohibido por contrato de trabajo afiliarse a un sindicato”, ha comentado Palomeque. Se trata de un cóctel perfecto para que los ciudadanos estadounidenses se planteen parar para encontrar algo mejor.

Una brecha cada vez más grande

La pandemia ha disparado la desigualdad en todo el mundo, según un macroestudio elaborado por el World Inequality Lab. Los datos son categóricos: el 10 % de la población más rica concentra ya el 52 % de las rentas y el 76 % de la riqueza del planeta. En España, el 10 % más rico concentra casi el 60 % de toda la riqueza.

“Yo creo que la desigualdad no va a descender, a no ser que de forma voluntaria se decida, por ejemplo, poner una renta básica, pero no ocurrirá de manera natural”, ha explicado Niño. Por otro lado, ha recalcado que esto no se producirá debido a la importancia de la tecnología, el capital y el I+D. “Al sistema le conviene que los salarios sean bajos”, ha concluido.