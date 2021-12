Boyero, sobre la última película de Leonardo DiCaprio: "Se ha borrado de mi cabeza, no me ha dejado huella"

Adam McKay no para de cosechar triunfos con las críticas de la última temporada de ‘Succession’. A esto hay que sumarle el estreno que llega a las salas este viernes: ‘No mires arriba’, un filme satírico que sigue la línea de obras anteriores del director como ‘La gran apuesta’ o ‘Vice’. Eso sí, plagado de estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence o Meryl Streep que interpreta a la presidenta de los EEUU.

‘No mires arriba’ cuenta la historia de una estudiante de posgrado de Astronomía y su profesor hacen un descubrimiento: hay un cometa en órbita en el sistema solar que lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. Pero parece que a nadie le importa... por lo que emprenden una gira mediática para concienciar sobre el "mata planetas". Solo quedan seis meses para el impacto, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde resulta toda una comedia.

No mires arriba Duración 145 min. Dirección Adam McKay Guión Adam McKay. Historia: Adam McKay, David Sirota Reparto Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet

Nuestro crítico afirma que “la historia está bien”, sin embargo, reconoce que la vio hace más de veinte días y “no la recuerda bien”. El que sí le ha dejado huella a lo largo de su carrera es el protagonista, Leonardo DiCaprio, “es un actor que a mí me ha gustado siempre”, sentencia Boyero.

“Elige con lupa lo que le apetece interpretar. Es un actor que me ha gustado desde que apareció en ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’. Tiene un registro muy amplio y elige muy bien con quien quiere trabajar”, desarrolla.

Para el que no tiene tan buenas palabras es para el director, Adam McKay: “Sus películas no me acaban de gustar. Es un tío que a veces se pasa de listo”.

‘Tres pisos’, su favorita del Festival de Cannes

La nueva película de Nanni Moretti la vio en el Festival de Cannes y era su candidata para llevarse la Palma de Oro. Pero, como el crítico reconoce: “Como siempre mi opinión casi nunca coincide con la de los ilustres jurados”. “En esta ocasión me lleve un rebote, porque se la dieron a la señora que folla con coches y tiene un hijo de titanio”, amplia Boyero.

Tres pisos Duración 119 min. Dirección Nanni Moretti Guión Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella. Novela: Eshkol Nevo Reparto Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Nanni Moretti, Margherita Buy

‘Tres pisos’ cuenta la historia de tres familias cuyos apartamentos están en el mismo bloque de clase media. Un joven matrimonio que sospecha que su vecino ha abusado de su hija. Una madre de dos hijos cuyo marido está siempre fuera trabajando. Y, una jueza jubilada que ejerce el mismo trabajo que su marido.

“Fue de las pocas que me interesaron. Es un Moretti dramático, incluso trágico. Las tres historias están bien contadas. Tiene potencia dramática”, sentencia el crítico.

Kim Basinger cumple 68 años

La 'sex symbol' de los años 80 cumple hoy 68 años. La actriz se dio a conocer como chica Bond en 'Nunca digas nunca jamás' y saltó a la fama con uno de los estriptis más conocidos del cine en 'Nueve semanas y media'. En 1997 llegó a lo más alto de su carrera con 'L.A. Confidential', un trabajo que le valdría el premio Oscar a mejor actriz de reparto.

Pero, ¿qué ocurrió con Basinger? “Lo mismo que con tantas actrices que gozaron de todo el esplendor, que eran mujeres bellísimas y que envejecen y los productores se olvidan”, afirma Boyero.

Aunque en los 2000 la actriz siguió su carrera con compañeros de reparto de la altura Michael Douglas o Robert De Niro, Basinger no volvió a cosechar ningún éxito. Su última aparición en la gran pantalla fue en 2018 en la última película de 'Cincuenta sombras de Grey'. "Todo mi respeto para el talento de Kim Basinger", concluye el crítico.