Marc Roca explica cómo es un entrenamiento del Bayern: queda claro por qué tienen ese nivel físico

El pasado miércoles jugó más de media hora en la gran victoria del Bayern que dejó fuera de la Champions al FC Barcelona. Este jueves, Marc Roca contó en El Larguero cómo está siendo su segunda temporada en Baviera.

Hasta el momento no está contando prácticamente en los planes del entrenador, aunque la ausencia de Kimmich por un coronavirus que le ha provocado una inflamación en un pulmón ha propiciado que gane minutos. “Hago un balance muy positivo de mi estancia en Múnich. Llevo un poquito más de un año, no he tenido los minutos que deseaba, que quería, que tenía en mente que iba a tener, pero pienso que he crecido mucho tanto físicamente como mentalmente. Estoy entrenando cada día con los mejores, me siento cada día mejor. Con ganas de seguir mejorando y cambiar la situación y tener más minutos”, ha explicado.

El físico del Bayern

El mediocentro español, que llegó a Alemania procedente del Espanyol, ha contado como es un entrenamiento del Bayern al ser preguntado por el gran nivel físico del que gozan: “Tenemos una estructura muy familiar. Llegamos sobre las 9:30, desayunar allí es voluntario. Empezamos el entrenamiento sobre las 11, aunque antes de entrenar sobre las 10 vemos vídeos. Luego hay días que hacemos en el gimnasio trabajo de prevención o de fuerza antes del entreno y luego salimos al campo. Los entrenamientos son bastante intensos, duros y muy competitivos. Tenemos una gran competencia, grandes jugadores, en cada entrenamiento todos queremos ganar los partidillos y al final eso te hace crecer mucho”.

“No tengo ninguna duda de que el Barça entrena bien, lo tengo clarísimo. Sí que es verdad que pienso que el fútbol cada vez está siendo un poquito más intenso, pero también es verdad que la selección española juega un poco más al tiki-taka y hacen un fútbol buenísimo y pueden ganar cualquier partido o cualquier competición”, ha comentado.

Ha asegurado que la decisión de dar el Balón de Oro a Messi no sentó mal a Lewandowski. “Hay que aceptar las decisiones, toda la plantilla teníamos las ganas de que Lewandowski ganara el Balón de Oro, que pienso que también era merecedor del Balón de Oro, no digo más o menos que otro”, ha valorado.

Sobre el nivel actual del Barça, ha expuesto: “Es un gran equipo, tiene grandes jugadores, tiene una gran historia . Ahora mismo no están pasando por su mejor momento, pero vienen de un cambio de entrenador y pienso que irán a mejor”.

Por último, cuestionado por la no vacunación de Kimmich, ha respondido: “¿Revuelo? Ha habido un poco sí, pero bueno, cada uno puede decidir lo que quiere hacer. Pienso que hay que respetar a todas las personas. Yo estoy vacunado, pero también hay que respetar a la gente que ahora mismo no tiene la confianza para vacunarse. Cada uno toma sus decisiones y hay que apoyarlos”.