Ni el mejor guionista puede ya salvar esto.

Todos conocemos la variante ómicron, todos seguimos soportando restricciones, todos andamos hartos de la mascarilla. Cada día muere gente por el coronavirus, aunque menos que antes gracias a las vacunas, y la economía mundial renquea (a ver hasta dónde llega la inflación), y quizá dentro de unas semanas volvamos a andar muy apurados con el número de contagios.

Pese a todo, la pandemia no es lo que era. El otro día, en el “New York Times”, llamaron a todo esto “el apocalipsis aburrido”. Vale que no es apocalipsis, porque el mundo no se acaba, que sepamos, ni puede calificarse de aburrido algo que nos complica tanto la vida y puede causarnos la muerte. Pero sí. Lo de “apocalipsis aburrido” define bastante bien esta cosa interminable que se ha vuelto tediosa.

En la era del entretenimiento, nada puede durar tanto y mantener el interés.

Si algo hemos aprendido, además de que una parte de la sociedad es muy rara, o muy tonta, o ambas cosas (hablo de los antivacunas y los del 5G de Bill Gates, por si no lo han pillado), es que la lentitud no va con nuestro tiempo. Ahora sabemos que si llega de verdad el apocalipsis, más vale que sea fulgurante, tremendo, espectacular e inmediato. De lo contrario, si la extinción se alarga durante meses o años, el fin nos va a pillar entretenidos en lo nuestro y pensando en otra cosa.