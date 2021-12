Si quieres ser madre, no esperes al príncipe azul

A principios de noviembre el Gobierno aprobó mediante una orden ministerial un criterio único en la sanidad pública de todo el Estado para que pudieran acceder a estos tratamientos, mujeres sin pareja, lesbianas e incluye por primera vez a personas transexuales con capacidad de gestar. Se revertía la reforma del PP, de 2014, que excluyó a mujeres solas y a parejas de mujeres, aunque en realidad la mayoría de las comunidades autónomas ya habían ido incluyendo a estos colectivos de mujeres en sus carteras complementarias. Ahora se ha unificado el criterio para todo el Estado, aunque sigue habiendo diferencias entre comunidades autónomas.

Esta reforma les ha llegado tarde a muchas mujeres como a Izaskun Gamen, miembro de Madres Solteras por Elección. Navarra, su comunidad, “solo aceptaba a mujeres lesbianas o mujeres con pareja, por eso a las mujeres que teníamos el estado civil de estar solteras no podíamos acceder a tratamientos de fecundación in vitro”. Lleva 3 años gastando “bastante dinero” y ya está en un momento en el que “las fuerzas se agotan”. En la pública solo le ofrecían la inseminación, pero por su situación necesitaba in vitro por lo que ha tenido que gastarse dinero de su bolsillo. En Navarra solo estaban contemplados 6 intentos de inseminación artificial, "pero esta técnica tiene realmente una tasa de éxito de un 15% en mujeres mayores de 35 años".

La fundación CIVIO ha elaborado un exhaustivo estudio sobre las condiciones de acceso a la fecundación artificial en las diferentes comunidades autónomas, porque pese a esa orden ministerial que unifica los “servicios sanitarios públicos mínimos y comunes” en este tema, sigue habiendo diferencias entre comunidades. Ángela Bernardo, periodista científica de medicamentalia, que investiga las brechas de acceso a la salud dentro de la Fundación CIVIO nos cuenta que “estos mínimos que se establecen en la cartera básica de la sanidad pública muchas veces no se cumplen, por ejemplo, en cuestiones de edad”. “Lo que dice la regla general es que la mujer no puede haber cumplido 40 años al inicio del estudio para acceder a tratamientos de reproducción asistida”, añade Ángela. Aunque parezca muy clara la regla, cada comunidad lo interpreta de una manera. En la Comunidad de Madrid y Euskadi, por ejemplo, si una mujer cumple 40 años entre ciclo y ciclo la expulsan.

Si miramos a Europa, la legislación y la situación es también muy diversa. De entrada, más de la mitad de los países europeos prohíbe la reproducción asistida a lesbianas y casi un tercio a mujeres sin pareja. Entre los vetos, las restricciones, el precio de copagos y privados llevan a miles de personas a viajar a otros países para someterse a los tratamientos. España, Dinamarca y Republica Checa son las consideradas como “las mecas del llamado turismo reproductivo”. Hay países como Reino Unido que tienen pocos donantes y muchas listas de espera. En el caso de España, “es un país con una regulación bastante abierta y flexible, y uno de los países con más hijos nacidos con tratamiento de reproducción asistida".

NFT

Cada año la revista de ART REVIEW elige lo más influyente del mundo del arte del año que se acaba. Y este 2021, por primera vez, no se ha elegido un colectivo o una persona como otros años en los que se eligió como lo más influyente una movilización como el #MeToo o el #BlackLifesMatter, pero habitualmente es una persona. Según los expertos de esta revista, lo más influyente del arte de 2021 es un NFT, un Non Fungible Token concretamente el ERC-721 creado para la red Ethereum. Roberta Bosco, periodista italiana especializada en arte contemporáneo y cultura digital nos explica qué es un NFT y si es el futuro del arte.