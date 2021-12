Maltratadas y viviendo en la calle: la realidad de víctimas de la violencia machista

"Han sido muchas noches maltrantándome, pegándome, humillándome. Se marchaba y se gastaba el dinero en los locales nocturnos. Volvía borracho y me obligaba a hacer de todo y si no le gustaba me pegaba". Así empieza nuestra conversación con Toñi. Sufrió los malos tratos de su ex marido durante más de diez años. "Un día no pude más. Los vecinos me decían que tenía que denunciarle y marcharme. Y lo hice. Me fui con mis dos hijos pequeños". A partir de ese momento empezó un auténtico calvario para Toñi. Asustada, sin nada, con miedo y sola, así inició el camino hacia la reparación.

"Todas las mujeres que han sufrido violencia de género se convierten en mujeres sin hogar. Se tienen que ir con lo puesto. Sólo por haber sufrido malos tratos ya eres víctima del sinhogarismo". Esther Sáez es la psicóloga de la Asociación Realidades. Desde el año 2015 está ayudando a Toñi a reconstruir su vida. "Se está feminizando la pobreza. Cada vez hay más mujeres viviendo en la calle, aunque la mayoría siguen siendo hombres". Según datos recogidos en la Estrategia Nacional Integral Para Personas Sin Hogar (2015-2020), cerca de 34.000 personas no tienen casa o viven en la calle. Cáritas estima que son cerca de 40mil las que se encuentran en esta situación y necesitan acompañamiento y mediación. La Universidad de Barcelona publicó en 2019 un estudio que concluía que el 70 por ciento de las mujeres sin hogar habían sufrido malos tratos. "El hecho de que haya más mujeres en esta situación se debe a que hay más denuncias. Son unas valientes porque se quedan sin nada y sufren un gran desapego", explica Esther.

Toñi ha sufrido dos desahucios y ha vivido en cuatro albergues. Doce años en situación de calle, hasta que en 2014 el SAMUR Social la derivó a la Asociación Realidades, en Madrid. "Ellos me han ayudado mucho. Ahora colaboro en sus talleres de radio y vivo en un piso compartido con dos personas más y tengo estabilidad emocional. Me apoyo mucho en mi hija". Al nuevo año le pide perder el miedo a volar para poder viajar y que su historia sirva para ayudar a otras mujeres en su misma situación. "Lo que me ha pasado a mí debe servir a otras para decir basta. Se trata de visualizar nuestros derechos, contarlos, narrarlos para ayudar a otras. Al machismo guerra, guerra. Es mi lema. No estamos solas. Somos muchas para poder acabar con esto. La clave está en denunciar".

Las mujeres que viven en la calle están expuestas a la violencia sexual y a los delitos de odio. Según cifras del INE, más del 24 por ciento de las que sufren sinhogarismo han sido víctimas de agresiones sexuales y el 60 por ciento de delitos de odio. "Se vuelven aún más vulnerables tras haber sufrido la violencia machista, por eso los recursos deben adaptarse a sus necesidades". "Hay que incorporar la perspectiva de género e ir más allá de buscarles una casa. La reparación de la víctima debe ser profunda. La reconstrucción de la vida es profunda. Lo de la casa, a veces, es lo más sencillo. Hay que trabajar con ellas según el momento en el que se encuentren; que a pesar de haber vivido hechos traumáticos y dolorosos, han consigan superarlos".