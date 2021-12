La Ventana pide una reflexión sobre la salud mental tras la muerte de Verónica Forqué

La actriz Verónica Forqué, que fue hallada hoy sin vida en su domicilio, hacía tiempo que convivía con episodios de depresión, algo que había comentado abiertamente en varias ocasiones. Forqué abogaba públicamente por no estigmatizar las enfermedades mentales, que están presentes en el 80% de los suicidios en nuestro país.

Recientemente abandonó el programa Masterchef Celebrity, donde participaba, para centrarse en su salud mental, y en su último trabajo para Cadena Ser participó en la grabación del Cuento de Navidad de este año, Pinocho, hace solo unos días. Daniel de la Fuente estuvo con ella ese día, y cuenta en La Ventana que la vio “muy apagada, muy frágil”.

“Estaba triste, y lo reconocía, por la época que se abría ahora. Mencionaba a su padre y decía que las navidades a ella no le gustaban”, asegura el periodista, que la entrevistó ese mismo día.

En las próximas dos horas se suicidará una persona en España

Los datos sobre el suicidio en España que aporta el Instituto Nacional de Estadística son escalofriantes: En las próximas dos horas se suicidará una persona en España, casi 4.000 personas se quitaron la vida en 2020, el peor año para esta otra pandemia, y por cada una que lo consiga, habrá 20 tentativas.

El médico Víctor Pérez Sola, jefe de psiquiatría del Hospital Del Mar, en Barcelona, ha hablado en La Ventana sobre cómo estos datos no reflejan una realidad que ha cambiado: “La forma de hablar del suicido ha cambiado radicalmente en los últimos años porque en este mundo en el que vivimos si no se habla de algo, no existe”.

“De suicidio hay que hablar como de otras muchas cosas, como los accidentes de tráfico, como de violencia de género, no fijándonos en los detalles sino en el hecho de que el suicidio es tremendamente frecuente”.

“Uno de los problemas que tienen las personas que piensan en suicidarse es que es muy difícil hablar con su familia o con profesionales sobre ese tema porque lo evitamos sistemáticamente todos. Una de las lecciones que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido es que del suicidio hay que hablar, y cuando hay una persona en riesgo hay que afrontarlo directamente y ponerle ayuda”.

La culpa en el entorno

El entorno, explica, sufre normalmente en estos casos un sentimiento de culpa injusto: “No estoy diciendo que la familia o los amigos pudieran evitar esta muerte por suicidio, la inmensa mayoría de las veces con las personas que sobreviven a un intento de suicidio y te cuentan cómo llegaron a esta situación, la foto general es una persona con una enfermedad mental conocida y tratada muchas veces, en una situación de crisis, algo ocurre y esa persona pasa a una tentativa o una conducta suicida”.

“Ahora es muy, muy importante estar cerca de la familia y ‘desculpabilizar’ algo que es muy difícil de ‘desculpabilizar’”, concluye, En esa situación de culpa se vio también Ismael Monzón hace unas semanas, cuando un amigo suyo se suicidó.

El periodista publicó en Nius Diario ‘Sobre el tabú del suicidio: "Ojalá hubiese sabido más, ojalá al menos un abrazo"’, donde habla de esta misma culpa por, dice, no haber sabido reconocer las señales.

“Fue una de esas frases que hemos escuchado muchas veces, que suena casi a generalidad en algunos casos, pero cuando te lo dice una persona que sabes que está mal, que sabes que está en una profunda depresión quizá debería servir como alerta. Era algo así como que uno ha pensado que puede hacer cualquier tontería un día de estos, que se le han pasado por la cabeza muchas cosas… Algo así, no recuerdo exactamente las palabras”.

“Evidentemente, yo no pensaba que el estado de esta persona fuese tan extremo, que estuviese tan al límite, y yo lo despejé como cuento, pensé que sería algo pasajero y no lo era pero no lo supe ver, y me imagino que será difícil verlo”.

Monzón ha recibido muchos mensajes desde que publicó su artículo, que confiesa “me costó mucho escribirlo, pero me ha ayudado mucho a quitarme un peso de encima, y mucha gente me ha escrito y me ha dicho que les ha ayudado”.

“Soltar eso, si les sirve a otros”, asegura, “creo que será positivo”. Del suicidio hay que hablar, abiertamente y sin juicios previos. No estigmatizar las enfermedades mentales y dejar la puerta abierta a tener conversaciones con las personas que la sufren puede, sin lugar a dudas, salvar vidas.