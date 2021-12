La Barra Libre | "La UEFA tiene un 'pollo' dentro, que aquí rodarán cabezas seguro"

La Barra Libre de SER Deportivos ha tenido un espacio especial tras el segundo sorteo de la UEFA Champions League y sus emparejamientos de octavos de final de la mejor competición de clubes en Europa. Todo cambió al conocer el rival del Villarreal, un Manchester United que no podía serlo, ya que había compartido grupo. Desde ahí un cúmulo de irregularidades que terminaron con la repetición del proceso.

El Real Madrid cambió el Benfica por el PSG, convirtiéndose en el equipo más perjudicado de los españoles. El Atlético de Madrid ha pasado de visitar el Allianz frente al Bayern a ir al Teatro de los Sueños contra el Manchester United. Por último, el Villarreal a Pep Guardiola por Masimiliano Allegri.

De todo ello y mucho más opinó la Barra Libre de 'SER Deportivos'.

El cabreo del Real Madrid

Antonio Romero: "Todos sabemos que existe una guerra entre el Real Madrid y la UEFA. Si fuesen por el mismo camino no patalearían, no solo se va a quedar en el pataleo sino que irá a por las últimas consecuencias. Para mí está bien repetido el sorteo".

Pedro Fullana: "¿Qué hubiese pasado si al Real Madrid le hubiese tocado el Chelsea o el Manchester City en vez del Benfica"

Antón Meana: "La clave es no ser categórico. Nos olvidamos que la gran perjudicada es la UEFA. Entiendo lo que el Madrid dice, no sé si tiene razón o no, pero entiendo perfectamente lo que defiende"

Talavera: "Si tú crees que te han hecho el lío y que no se va a hacer justicia y que la UEFA no va a dar marcha atrás, vería lógico que el Real Madrid se retirara. Igual que si no se hubiese repetido el sorteo, entendería que el Atlético de Madrid cogiese sus bártulos y se fuese".

Jordi Martí: "¿Cómo no se va a repetir un sorteo en el que falta una bola? ¡De qué estamos hablando!".

Antón Meana: "No somos conscientes de que la UEFA ha reconocido que ha metido la pata en el sorteo más importante del año... El problema interno que tiene la UEFA es tremendo. Ríete tú del Madrid recurriendo, o del Benfica cambiando los billetes a Ámsterdam. La UEFA tiene un 'pollo' dentro, que aquí rodarán cabezas seguro. El lío gordo lo tiene la UEFA. Quién ha salido perdiendo es Ceferin y no Florentino".