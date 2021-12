Juanmi Jiménez: "Fue difícil volver tras mis lesiones: ahora estoy con confianza y continuidad"

El goleador de moda en el Real Betis, Juanmi Jiménez, pasa por El Larguero para explicar cómo afrontan la liga desde el conjunto bético, en la que van terceros, y la próxima fase de la Europa League.

Juanmi: "Estoy disfrutando de la confianza, de la continuidad y de poder ayudar al equipo. El míster saber que tengo virtudes que puedo explotar para ayudar al equipo".

Benjamín Zarandona, exjugador del Betis: "Es un futbolista que cuando estaba en la Real no tenía minutos, pero siempre metía goles. Me alegro mucho por él y que esté tan arriba con el Betis. Si sigue así en marzo creo que debería estar en la Selección".

¿Querrías ir a la Selección? ¿Es uno de tus objetivos?

"Todo jugador trabaja en su club para que le lleven a la selección. Es un sueño. Me centro en trabajar día a día para que pueda llegar en ese momento. Hemos visto que al final el míster, Luis Enrique, tiene sus decisiones, él tiene la última palabra. Ojalá que llegue esa oportunidad".

Llevas 12 goles esta temporada. ¿Con cuál te quedas?

"Me quedo con el hat trick que hice contra el Levante. Es el primero de mi carrera, es algo inolvidable. El del Barça tampoco estuvo mal. Sabemos lo que es ganar en ese estadio. Este año lo hemos conseguido con un grandísimo trabajo".

Se hizo viral un vídeo de tus compañeros coreando un villancico tras tu gol contra el Barça...

"Sí, está el cachondeito suelto todo el día. No desaprovechan oportunidad. Borja y Canales están siempre maquinando, estaba despistado y en cuanto me di cuenta ya me estaban grabando".

¿Cómo te encuentras ahora?

"Contento de poder salir de año y medio de lesión, que he podido ayudar al equipo. Pellegrini es un míster muy cercano, sabe sacarle provecho a todos los jugadores para que rinda el que menos está jugando".

En la lucha por la Liga, y ahora Europa League, estáis ahí ahí con el Sevilla...

"La pelea Sevilla Betis siempre motiva. Ojalá podamos estar por encima de ellos, pero queda mucho. La final de la Europa League, sería bonito jugarla ahí. Hemos hecho una gran andadura en Europa y ojalá estemos ahí, en la final. Si es el Sevilla o no, es indiferente".