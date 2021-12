Joaquín Estefanía

Fin de mes. Fin del mundo. Durante más de 70 semanas, los chalecos amarillos gritaron en las rotondas francesas el eslogan "fin de mes, fin del mundo". Querían decir que la lucha contra la injusticia de no disponer de medios para llegar a fin de mes es inseparable de la batalla contra el calentamiento del planeta, que conduce al fin del mundo. Estos días se suman en nuestro país manifestaciones heterogéneas de diversos colectivos que coinciden en reivindicar su poder adquisitivo. El salario medio mensual de los españoles es de poco más de 2000 euros, pero la media oculta las situaciones extremas. Según el Laboratorio de Desigualdades Mundiales, el 10% en España gana 8 veces más que el 50% más pobre. La Unión Europea acaba de confirmar que la mejor herramienta para tener salarios dignos es la negociación colectiva. Por eso es tan importante tener un marco laboral equilibrado. No se puede aceptar que haya personas que ponen toda la energía en su trabajo y aun así no tengan una vida decente. Esto es finalmente lo que se juega con la reforma laboral.