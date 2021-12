"Si no queremos un brote tremendo en enero hay que vacunar a los niños": el aviso de un científico del CSIC

La OMS ha advertido esta tarde de que la variante ómicron se se está extendiendo "a un ritmo nunca visto con ninguna de las variantes anteriores". Está ya en 77 países. Y advierte la OMS de que, incluso aunque los efectos fueran más leves, hay que tener cuidado por los efectos que esto pueda tener en los sistemas sanitarios.

Aquí en España, con una incidencia de omicron toavía muy baja, la sexta ola sí está apretando ya hospitales y UCI. La ocupación de las unidades de intensivos escala hasta el 13%, cuando el umbral de riesgo alto es el 15%. De hecho ya hay siete comunidades que están en ese nivel de riesgo: Cataluña, Euskadi, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Navarra y la Comunitat Valenciana, por ese orden. Con esta situación, mañana comienza la vacunación a los niños entre 5 y 11 años. Hablamos en Hora 25 con Vicente Larraga, investigador del CSIC y una de las personas que más saben de vacunas en España.

Sobre los padres reticentes de la vacuna contra el COVID en niños

Los niños son un sector de edad muy móvi. Se está viendo que son un factor importante en la transmisión. No es solamente protegerlos a ellos, sino protegerlos para que infecten lo menos posible a las personas adultas. Imagínese en Navidades, que es una fiesta casi hecha para niños, van a ver a todo el mundo, van a ir a cabalgatas. Si no queremos que no haya un brote tremendo en enero o febrero me parece buena idea vacunarlos.

Los efectos secundarios en niños

Más o menos lo mismo. Incluso menos. Muy poca cosa. Puede que algo de fiebre, enrojecimiento, pero nada.

La tercera dosis

Nos la vamos a poner todos. Da una protección adicional necesaria. Incluso con la variante delta, que es la mayoritaria, estamos viendo un poquito de presión en las UCI porque si hay más contagios también aumenta esto, pero también hay que proteger a quien no lo está, es decir, si no vacunamos en países del Tercer Mundo va a seguir habiendo variantes que contagien más, etc.

La sexta ola y los autotest

Siempre hay una infravaloración de los datos, pero no es algo que deba preocuparnos.