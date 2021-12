Hora Veintipico #30 | Por fin hablamos de Madrid

Hola, soy yo. Sí, el que escribe textos que no le importan a nadie. Sé que sois pocos los que me leéis pero quiero deciros que sin vosotros, yo no podría seguir. No he dormido mucho hoy y estoy cansado, pero sé que tengo fans a los que les gusta un poquito lo que este humilde redactor escribe en la 'Wes', que es como yo llamo a la página web de la Cadenita SER.

Ya que habéis sacado vosotros el tema, me gustaría hablaros de que mi película favorita de Wes Anderson, que no es otra que Moonrise Kingdom, no está en ninguna plataforma? Quiero verla en VOSE y nada, no hay manera. Tampoco está pirata en ningún lado.

A veces la echaban en la Filmoteca, en los Doré, pero hace tiempo que ya no. Si alguien se entera de que la echan, que me avise, que quiero ver de nuevo a Sam Shakusky y Suzy Bishop bailando en la playa.