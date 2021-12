Rajoy y el PP normalizan la mentira en el Congreso

Ayer cerró la comisión Kitchen en el Congreso, la que investiga el espionaje a Luis Bárcenas, utilizando medios del ministerio del Interior para hacerse con documentos en posesión del ex tesorero del PP que pudieran perjudicar al partido en las investigaciones por la contabilidad paralela. Cerró las comparecencias, ya saben, Mariano Rajoy que llegó tan dispuesto a negarlo todo que negó incluso lo que está demostrado por la justicia y con sentencia condenatoria.

En la vorágine negacionista en la que entró el expresidente del Gobierno, los 'no sé', los 'no me consta' o los 'no soy consciente' llegaron a su punto esperpéntico cuando Rajoy negó reiteradamente la existencia de una caja B en el Partido Popular. Hay hasta tres sentencias judiciales que lo acreditan, dos de la Audiencia Nacional y una del Tribunal Supremo, o cuando defendió a quien fuera su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, imputado por la Kitchen y a quien el juez va a sentar en el banquillo.

Mariano Rajoy fue a la comisión Kitchen a mentir, como si le importunara estar ahí. De hecho, llegó a decir que no sabía por qué le habían traído. Y todo esto en sede parlamentaria, donde quien fue presidente del Gobierno, y su partido, el partido popular, intentaron normalizar la mentira. Se podrá debatir si las comisiones parlamentarias sirven o no sirven, si cumplen su cometido o no, pero mientras tanto, y mientras se convoquen comisiones, los comparecientes están obligados a respetar a los diputados que les interpelan, pero sobre todo, a la institución, que al final nos representa a todos.

¿Hasta qué punto se puede aceptar esa normalización de la mentira en la institución en la que reside la soberanía popular? ¿Hasta qué punto se tiene que normalizar la falta de respeto disfrazada de socarronería o campechanía que tantos aplauden y que oculta una falta de respeto inmensa por la institución?

Rajoy mintió ayer en el Congreso, él lo sabe y su partido lo sabe. Afortunadamente, la justicia desmiente a Rajoy, aunque esto a él parece importarle poco y esto es quizás peor que la propia mentira.