Carlos Alcaraz desvela su sueño para el 2022: "Busco acabar entre los 15 primeros"

Carlos Alcaraz ha recibido en la gala de los Premios AS el 'Premio promesa'. El tenista, número 32 del mundo, ya se ha recuperado del COVID que le impidió estar en la Copa Davis junto al equipo español. El murciano ha querido estar con Manu Carreño en 'El Larguero' para hablar sobre sus objetivos en el 2022.

Has recibido el 'Premio Promesa', pero tú ya eres una realidad, ¿no?

"Bueno, bueno, de momento promesa. Estoy muy contento por el reconocimiento a mi trabajo de todos los años anteriores, la verdad es que es súper bonito".

Paula Badosa recogió hace seis años el mismo premio y hoy ha recogido un premio 'más realidad' como dice ella

"Es espectacular el año que ha hecho. Espero poder venir el año que viene, aunque lo veo muy pronto, pero nunca se sabe".

¿Qué expectativas tienes para el 2022?

"No siento la presión. Tengo claro que yo sigo mi camino. Los torneos que vengan voy a dar lo mejor de mí, estoy entrenando muy bien para empezar en Australia lo mejor posible. Solo he tenido dos o tres días de vacaciones. Sin raqueta he estado una semana".

Me decías que el día que se confirmó tu positivo en COVID decías que estuviste entrenando con Carreño esa mañana, ¿fue así?

"Sí, yo me encontraba perfectamente. Jugamos dos 'tie-break' y tenía muchas ganas de debutar porque lo hacía al día siguiente. Fue una noticia dura. Fue algo muy inoportuno. Cuando llegué a la habitación, me dieron la noticia y me quedé de piedra. Bueno, yo soy un chico que siempre intenta ver las cosas desde el lado positivo y yo veía que me encontraba bien. Eso era lo más importante. Pasé el COVID muy leve".

También ha sido premiado Djokovic, además de Badosa. ¿Te parece el mejor?

"No me puedo decantar por ninguno. Son los tres los mejores tenistas del mundo actualmente y te diría que de la historia del tenis, son unas bestias".

¿Qué le pides al 2022?

"Voy a pensar a lo grande y busco acabar entre los 15 primeros o clasificarme para el Máster de Turín. Es un objetivo muy complicado, pero es bueno al final de temporada".

Yo creo que va a ser top-8

"Ojalá, ese sería un buen objetivo. Nunca veo nada inalcanzable".