Carme Valls: "Todavía prevalece la idea de que estudiando a un hombre ya están estudiadas las mujeres"

Cuando un hombre va a urgencias con un dolor de pecho, se le hace directamente un electrocardiograma. Con los mismos síntomas, a las mujeres se les receta un ansiolítico. ¿Por qué? Es una de las muchísimas preguntas que se ha hecho la médica especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género Carme Valls y a la que trata de responder en su libro 'Mujeres invisibles para la medicina'. Hemos hablado con ella en 'Hora 25'.

"La medicina sigue teniendo sesgo de género. Ha mejorado porque ha habido investigación, ha habido presión. Aún prevalece la idea de que estudiando a un hombre ya están estudiadas las mujeres, menos el embarazo y el parto", explica. Y pone dos ejemplos: primero, la menstruación, que "se ha ocultado durante años y es el tabú de la medicina" y el otro ejemplo es "el tema cardiovascular. Hasta finales del siglo pasado no hay investigaciones en mujeres sobre temas relativos a problemas de miocardio". Sobre la razón de esto, explica Valls que se creía que "las hormonas, los estrógenos" protegían a las mujeres de padecer estos problemas con más frecuencia.

"Estamos sobremedicando a las mujeres. Ahora también le interesa sobremedicar a hombres, pero desde la adolescencia y luego en la etapa media de la vida se medica a las mujeres mucho más", señala. Esto no es algo que suceda en otros países, pasa aquí también en España pero "quizá con menos intensidad", explica. "Nuestro sistema tiene cinco minutos de visita para atender a una persona que te dice que tiene dolor, que no puede más. El sistema requiere tiempo, la vida no reparte igualdad entre las personas", afirma.

"La Atención Primaria tiene el 25% de los recursos, hay que tener tiempo para la palabra y todo eso requiere dinero. La financiación de la Atención Primaria está alterada", reivindica. "La mujer tiene mejores defensas, pero se le pueden volver en contra porque pueden desarrollar enfermedades autoinmunes. Un 74% de los síntomas que se desarrollan después del COVID lo padecen las mujeres", asegura.

Sobre el llamado "dolor invisible" que sufren muchas mujeres, ella explica que "ha habido una gran discusión internacional" acerca de la definición de esta enfermedad. "Es un reto para la reumatología y en general para la medicina. Ahora comprende unos 38 puntos asociados a este dolor para que, antes de que nos den un psicofármaco, se busque si coincide con alguno de estos puntos", dice. "Hay mucha ciencia que incorpora a mujeres, pero nos falta que la perspectiva de género se incorpore a todos los currículum", sentencia.