Carlos Boyero, sobre el previsible éxito de taquilla de Spider-Man: "Bendito sea el puto Marvel"

Desde este lunes el cine español está de luto. La trágica muerte de Verónica Forqué, figura emblemática del teatro, la tele y el cine ha dejado un gran hueco.

“Una semana antes había estado hablando con una amiga mía y muy amiga de Verónica y me decía que Verónica estaba muy mal”, comenta Boyero.

La vis cómica de la actriz es una de los rasgos que el crítico destaca, además de que “se hacía querer por el público”. “Hay actores y actrices que los puedes admirar, pero sentirte distante. Pero Verónica desde que empezó a la gente le caía muy bien”, cuenta el crítico, que no puede evitar sonreír al recordarla.

Carlos Boyero destaca, “lo mejor que ha hecho, ese señor llamado Pedro Almodóvar”, ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto!’, película en la que Verónica Forqué comparte pantalla con Carmen Maura y Chus Lampreave, quien habría cumplido 91 años este pasado sábado, 11 de diciembre.

“Verónica tenía algo luminoso, desprendía humor. Me parecía una mujer guapa, con una belleza muy suya. Es una putada que se haya ido”, concluye Boyero.

Entre la polémica de los Globos de Oro, España se lleva tres nominaciones

‘Madres paralelas’ de Pedro Almodóvar está nominada a mejor película internacional y mejor banda sonora, lo que podría suponer el primer Globo de Oro para Alberto Iglesias.

Javier Bardem, que ya cuenta con un galardón a mejor actor de reparto por ‘No es país para viejos’, también opta al Globo de Oro a mejor actor por ‘Being the Ricardos’, que se estrenará el próximo martes 21 de diciembre en Amazon Prime.

Pero, ¿los Globos de Oro siguen existiendo?, lanza la pregunta el crítico. Actualmente, aunque la ceremonia está prevista para el próximo 9 de enero aún se desconoce cómo se va a retransmitir por las acusaciones de corrupción y discriminación que sacó a la luz ‘Los Angeles Times’. “Ya no sé si es bueno que te lo den o no”, sentencia Boyero.

‘Spider-Man: No way home’

“Todo lo que se refiere a Marvel me aburre profundamente, no lo entiendo y me pierdo”, sentencia Carlos Boyero.

Spider-Man: No Way Home Duración 148 min. Dirección Jon Watts Guión Chris McKenna, Erik Sommers. Cómic: Steve Ditko, Stan Lee Reparto Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Tony Revolori

La última entrega de la película de este superhéroe llega a las salas este jueves y se prevé que active la taquilla, ya que ha batido récord de entradas vendidas en la preventa. “Bendito sea el puto Marvel”, exclama el crítico sobre la previsible activación de la taquilla.

“Si superproducción equivale al protagonismo absoluto de los efectos especiales y a un guion que no tiene ni pies ni cabeza... Todo me parece un desparrame y hace que me pregunte ‘¿cuándo se va a acabar?’”, afirma el crítico.

‘La historia de mi mujer’

“Es densa, muy artística, muy bien hecha y muy larga”, sentencia Carlos Boyero.

La historia de mi mujer Duración 169 min. Dirección Ildikó Enyedi Guión Ildikó Enyedi. Novela: Milán Füst Reparto Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel

La última película de Ildikó Enyedi, protagonizada por Léa Seydoux, Gijs Naber y Louis Garrel cuenta una historia de “amores románticos y su finitud. Los celos, las infidelidades, de lo que se piensa y no se dice”, explica Boyero, que resalta que quizá con media hora menos de metraje se podría haber mejorado el resultado final.

El crítico no ha vuelto a verla desde el Festival de Cannes y aunque reconoce que volverá a “darle un vistazo”, lo que de verdad está deseando ver es la versión de Steven Spielberg de ‘West Side Story’.