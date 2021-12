Hugo Sánchez: "Florentino me preguntó si Mbappé o Haaland; el Madrid trae a los mejores, así que los dos"

La leyenda del Real Madrid y ex del Atlético de Madrid, Hugo Sánchez, pasó por El Larguero para repasar la situación del club blanco tras el polémico sorteo de Champions y en conflicto con la UEFA por la Superliga.

En el derbi, ¿con quién ibas?

"Me inclino por el Real Madrid. Estoy agradecido al Atlético por abrirme las puertas. Tengo un cariño muy especial, pero esos cuatro años no gané tantos años como hubiese querido. Una copa y un pichichi. Y yo quería ganar muchos títulos".

A la próxima entrevista tienes que venir aquí con nosotros

"Me hubiese encantado estar ahí, pero hay una ola de contagios. Falleció mi suegro y es un dolor muy fuerte. Nos caló y queremos evitar. No vamos a ningún sitio interior. Ya habrá oportunidad".

¿Crees que Benzema tenía que haber ganado el Balón de Oro?

"Tenía los méritos para poderlo haber ganado. Hay cosas raras últimamente. No solamente en France Football, sino en la UEFA y en La FIFA. Tienen que corregir cosas. Nos han autorizado a los jugadores retirados para darle a Blatter sugerencias o cambios de reglas. Espero que estén asesorando al presidente de la UEFA, se está perdiendo credibilidad. France Football es diferente, pero ganó un miembro del PSG y fue medio raro. Messi se lo merece pero Benzema tenía méritos".

¿Crees que el Real Madrid está perdiendo fuerza en las instituciones?

"Los partidos no se disputan solo en la cancha. Obviamente esto influye como para que decisiones importantes, como el sorteo, sean raras. Ojalá esto no sea el inicio para hacer de lado al Real Madrid que, por medio de la Superliga, le están pasando estas cosas raras. Todos queremos que las cosas sean limpias, si no habrá que tener VAR en las oficinas".

¿Qué te pareció la chapuza de sorteo de la Champions?

"La imagen, el prestigio y la credibilidad cuestan mucho. Cuando hay actos como este lo primero que se pierde es la credibilidad. Esto va a tener consecuencias. Me gustó la postura del Real Madrid. No hay que sacar ahora la ira, pero conociendo a Florentino Pérez, va a haber consecuencias. Ojalá sean a favor del fútbol. Ojalá haya limpieza absoluta en todos los aspectos".

¿Qué te parece la Superliga? ¿Crees que se hará? ¿Te gustaría?

"Son ideas buenas, todo lo que sea sumar es bueno. No hay que tomar decisiones dictatoriales. Las ideas que tienen otros, primero hay que respetarlas. Sirven para hacer competencia y mejorar lo que se está haciendo. Todo el tipo de competencia que pueda haber y que sea sin afectar".

Benzema se quedó fuera del top 3 del Balón de Oro

"Son situaciones muy raras. Cuando estaba en FIFA, me daban la oportunidad de votar. En ese entonces votaban también capitanes, periodistas, ejecutivos... Tenías cierta referencia de a quiénes votas. Ahora las votaciones no se establece si es por títulos de selección, individuales... No se sabe en qué se basan. El año pasado se suspendió, pero el merecimiento de Lewandowski era como para dárselo, aunque fuese de manera simbólica".

¿Con quién te quedarías: Mbappé o Haaland?

"Florentino Pérez me hizo esa misma pregunta. Que quién me parecería apropiado para el Real Madrid. Le dije que el Real Madrid está acostumbrado a traer a los mejores del mundo. Si quiere mantener eso, es conveniente de que vengan los dos. Sería un refuerzo fundamental para el Real Madrid.

¿Y Vinicius?

"A Vinicus habría que ponerle en una posición que desarrolle. Y que haya pelea por el puesto, mejor nivel futbolístico habrá".

"Mbappé es como Benzema, con más juventud y con un talento distinto pero parecido. Haaland es parecido a Cristiano Ronaldo, falta un referente en la punta, y ese es Haaland. El Real Madrid siempre va a atacar y Haaland es una bestia".

"Yo siempre escuché que el Real Madrid y Barça peleaban por los mejores jugadores. Nunca se sabía si pujaban por encarecer al jugador o de verdad les interesaban".

¿Crees que el Real Madrid podrá con el PSG en Champions?

"¿Si podrá? Claro que podrá, no es la primera vez que lo saca adelante. Y parece que el Real Madrid no va a sacar el pulso contra el PSG, sino contra la UEFA. La conclusión que podemos sacar es que si pasa alguien que no merezca deportivamente hablando es cuando se rompería la ética futbolística".

¿Qué te parece el Mundial cada 2 años?

"Como futbolista sí, como comentarista si y como aficionado también. Como directivo estaría fascinado: que haya Mundial cada año porque significa mucho más dinero. Pero como entrenador te diría que no, hay que cuidar la integridad de los jugadores".