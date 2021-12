Joaquín Estefanía

Cantidades pornográficas. ¿Cuál es el coste medio de un despido en España? ¿20 días por año trabajado, 32, 40 días? Depende, pero las oscilaciones no suelen superar estos entornos. Estos días se han conocido las cantidades estratosféricas con que dos personas finalizan su relación contractual con sus respectivas empresas. Pablo Isla, que trabajó mucho y bien, deja la presidencia de Inditex llevándose al menos 80 millones de euros por diferentes conceptos, acciones, plan de pensiones, remuneración fija, etcétera. El banquero italiano Andrea Orcel recibirá del Banco Santander una indemnización de 68 millones de euros sin haber trabajado un solo día en la entidad por su fichaje fallido como consejero delegado. Cuestión de reputación. No se trata aquí ahora de hacer una valoración moral de esa suma. Si estas situaciones, que por cierto, se parecen bastante a otros del pasado, generalmente protagonizadas por el sector financiero, sino de subrayar lo asombrosamente alejadas que están de lo que le sucede a un ciudadano cualquiera. A veces la desigualdad no se manifiesta tan solo en las comparaciones entre distintos modos de vida, sino en la sensación de pertenecer a galaxias diferentes.