Elvis García, doctor de Salud Pública por Harvard: "Hay que ser más coherentes con las medidas que tomamos"

Los casos de coronavirus en España continúan aumentando a pocos días de que lleguen las fiestas navideñas y, en consecuencia, las reuniones entre familiares y amigos. Elvis García, doctor en Salud Pública por Harvard y experto en epidemias, se preguntaba en la red social Twitter el porqué de este aumento.

Ayer se detectaron más casos de covid que el mismo día el año pasado, y eso que el 90% de la población adulta está protegida con vacunas que reducen la transmisión. La única explicación que veo es que nos estamos pasando el resto de medidas pero que muy por el forro. https://t.co/fA4FwnACVk — Elvis Garcia (@ElvisGarciaGlez) December 16, 2021

García se ha asomado a La Ventana para explicar que, según su opinión, “hay que ser un poco más coherentes con las medidas que tomamos y que no son de cara a la galería. Me da igual que la lleves en la calle si luego entras a un bar y está ahí con tus colegas sin mascarilla”.

Este aumento de los casos también le ha pillado a él por sorpresa: “Es muy raro, yo no me esperaba que hubiera un pico de casos tan alto a estas alturas de la película, y creo que la única razón es que hemos perdido mucho el respeto y el miedo a la enfermedad. Que hasta cierto punto tiene sentido, la gente ya no se está muriendo entonces nos vamos relajando”.

Aun así, advierte de que “ese ‘irnos relajando’ está teniendo consecuencias, aunque por supuesto no serán tan dramáticas como las del año pasado”. La semana pasada, el Ministerio de Sanidad informó de 70.232 nuevos contagios por coronavirus y 222 decesos en el mismo periodo.

“A mí lo que más me duele”, ha expresado García, “es que sabiendo lo que viene y que podemos evitarlo, será una lástima que se muera más gente por el hecho de no hacer nada”.

Medidas confusas

Es cierto, ha apuntado, que es complicado cumplir medidas que ya no existen: “Lo de la distancia social no sé en algún momento tuvo sentido, pero, ¿quién guarda distancia social hoy en ningún lugar?”

“Es muy difícil que todo el mundo tenga la misma conciencia o el mismo conocimiento sobre la situación”, señala el doctor, “lo que puede funcionar para ti y para tu círculo cercano no tiene porqué funcionar para una sociedad entera”.

El miedo y las nuevas variantes

A pesar de la situación complicada, García ha asegurado que “no podemos continuar una vida de miedo contra el virus”, pero “ahí están estos ratios de cuanta gente tiene que morir para que nosotros dejemos de tener miedo o sigamos con él”.

Respecto a ómicron, ha apuntado que “se transmite mucho, pero también dicen que es menos peligroso en cuanto a letalidad. Entonces puede darse el caso de que no tengamos tantos casos graves por ómicron, pero al transmitirse mucho más eso es un valor exponencial, puede haber muchísimos más casos que al final vayan a acabar en unidades de cuidados intensivos”.

En conclusión, ha aconsejado precaución máxima durante estas fiestas: “No estaría mal desempolvar las salas que teníamos de previsión simplemente por lo que va a venir, porque seguramente habrá muchos casos después de Navidad”.