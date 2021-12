Canciones de diciembre: Halsey, Bloc Party, Amyl and the Sniffers, Rufus T. Firefly, IDLES, Vetusta Morla...

Resulta un tanto extraño seleccionar canciones para un mes que en el que, en realidad, nos dedicamos sobre todo a hacer balance sobre lo acontecido a lo largo todo el año. Pero en Fuego y Chinchetas somos de darlo todo hasta el final y nuestro objetivo —no nos engañemos— es seguir bailando hasta que 2022 enciendas sus luces y nos ilumine con nuevos temas. Diciembre, además, tiene una doble función: acoge estrenos (como un mes cualquiera) y sirve de coche escoba. Nos da la oportunidad de recapacitar acerca de esas novedades a las que en su momento, quizá, no le prestamos tanta atención como hubiéramos debido... y nos pone contra las cuerdas: ¡ahora o nunca!

Por eso entre las 10 canciones que completan nuestra playlist Chinchetas 2021 hay temas extraídos de discos esenciales para entender este año, adelantos de un futuro prometedor y alguna que otra sorpresa de última hora: Halsey, Las Ninyas del Corro, Bloc Party, Vetusta Morla, Billie Eilish, Amyl and The Sniffers, Ghouljaboy, VVV [Trippin you], IDLES y Rufus T. Firefly.

I am not a woman, I'm a god (Halsey)

Si en Toledo se montó un buen lío con los carteles promocionales del concierto de Zahara, ¿qué habría pasado con los de Halsey? La artista de New Jersey, abiertamente bisexual, lleva tiempo hablando sin tapujos de su trastorno bipolar y también de los abusos sexuales que padeció siendo adolescente. Experiencias fuertes que ha podido reorientar hacia el proceso creativo y que le han llevado a parir un álbum (nominado al Grammy a mejor disco alternativo) en el que reflexiona sobre el patriarcado y la maternidad... con una portada en la vemos a una virgen mostrando un pecho. Sea como I am not a woman, I'm a god es un pelotazo en el que la electrónica converge con el indie, logrando un resultado que roza el mainstream. A Halsey no le falta razón: apunta a diosa...

Sé dónde van los patos cuando se congela el lago (Rufus T. Firefly)

Un breve e insignificante momento en la breve e insignificante historia de la humanidad fue una de las últimas canciones de Rufus T. Firefly que recomendamos por Fuego y Chinchetas y desde entonces han pasado cositas. Somos uno más en el equipo, los chistes malos han crecido exponencialmente y damos la tabarra con grupos emergentes nacionales. Para Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro no han cambiado tantas cosas, porque siguen haciendo una música con una atmósfera triunfante al alcance de muy pocos. Han lanzado su quinto disco 'El largo mañana' y entre este trabajo, que han ido presentando antes para sus seguidores de verdad (los que compran su vinilo y van a sus conciertos) que a los que lo escuchan por Spotify, se encuentra otra canción con un título difícil de recordar Sé dónde van los patos cuando se congela el lago pero con un sonido inolvidable. Chapó por cómo tocan, y por cómo hacen todo, estos chicos de Aranjuez.

L.N.D.C. (Las Ninyas de Corro)

Cuando una canción empieza diciendo "con mi culo en tu cara el tiempo se para" y luego alude a Enrique Morente o a La Mala, hay que prestarle atención. Las Ninyas del Corro son Laüra Bonsai y Felinna Vallejo, dos barcelonesas de veintipocos aficionadas a rimar en la calle y admiradoras confesas de nuestra añorada Gata Cattana. Su primer disco —Onna Bugheisa— suena clásico y, a la vez, muy refrescante porque, en un momento en el que decir música urbana es casi un sinónimo de trap y dancehall, ellas han optado por pasar del autotune y recorrer caminos mucho más ortodoxos. Un debut prometedor que gustará a los fans de Natos y Waor, Anier, Machete en boca o Ayax y Prok.

super ultra mega dark times (Ghouljaboy)

Ghouljaboy es uno de los descubrimientos del año y su disco dreamcore está a la altura de ser lo más sorprendente del curso para muchos. Viene de Jérez de la Frontera para ser el mejor enlace entre el trap, grunge, emo-pop, neo psicodelia, post-punk y seguramente que alguna cosa más. Un estilo que necesita incorporar varios guiones porque acapara muchas tonalidades, y algunas muy oscuras. super ultra mega dark times es un tema que habla de nostalgia y madurez: de patinar al salir de clase y mirar tu nombre en el 'timeline' a cantar eso de "no me arrepiento de lo que he cambiado, ahora sé cuidar de quien está a mi lado". Por cierto, quien diga que esta canción no es pegadiza tan solo le pido que la escuche antes de irse a dormir y que mañana me cuente cuál es su secreto para no estar tarareándola toda la noche. Los Ghouljaboyers os esperamos viendo pelis indies de neón.

Traps (Bloc Party)

Bloc Party lo petó en 2005 con Silent Alarm, un disco audaz repleto de guitarras afiladas y melodías saltimbanquis con las que se abrieron paso entre los hits de Franz Ferdianand, The Killers o The Strokes. Una descarga de sonido que soltaron sin rodeos ni florituras y que nos llevó a pensar en Kele Okereke como uno de los artistas llamados a liderar la escena durante años. Pero ellos mismo pincharon el globo poco después y, disco tras disco —como Bloc Party o en otros proyectos— no dejaron de exhibir una ambición por trascender con algo más original que, en realidad, no se correspondía con la calidad de lo que eran capaces de grabar. Pero Traps, el primer adelanto de lo que será su nuevo disco (Alpha Games, previsto para finales de abril), nos ha devuelto la esperanza a base de distorsión, riff de bajo y golpes de batería. Llevábamos tiempo sin vibrar con un single tan arrollador. Imposible escucharlo un par de veces y no morirse de ganas por un pogo.

Hertz (Amyl and The Sniffers)

Los australianos Amyl and The Sniffers han lanzado un divertídisimo álbum titulado Confort to me. El grupo liderado por Amy Taylor dejó el listón altísimo con el disco homónimo de 2019 y pocos creían que serían capaces de estar al altura con este nuevo álbum, no porque no pudiesen, sino por lo excelso que era el primer trabajo. Sin embargo, como sucede en estos casos... siempre te acaban dando en los morros. Sin perder ni un poquito de su esencia pero a la vez encontrando esa madurez que te da un elepé tan vitoreado como el Amyl and the sniffers, han calzando una ristra de temazos que te levantan del asiento. En Hertz encontramos un canto caótico a la libertad y con el que pocos podrán dejar de botar. Un tema que pide que dejemos de mirar las paredes grisis de nuestra ciudad, busquemos la playa, junto a la mano que siempre nos ayuda, que te pegue una bocanada de aire fresco en la cara y compartir un asiento traserso de un coche. La vida es Hertz, la vida es este grupazo que viene de Australia.

Palabra es lo único que tengo (Vetusta Morla)

Vetusta Morla ha demostrado que, como Manel, se mueve bien en casi cualquier registro. Pueden maravillar con una melodía minimalista, con la experimentación y con el sampleo folclórico. Pero no nos olvidemos de que la banda de Tres Cantos está donde está, sobre todo, porque fue capaz de convertir el indie en español en un instrumento con el que llenar estadios. Un don que está a su alcance, al de Love Of Lesbian... y muy poquita gente más. Cable a tierra es un disco interesante, rico y muy diverso con el que seguro que han aprendido y disfrutado un montón, pero sin canciones como Palabra es lo único que tengo —un más de los mismo tan irresistible que recuerda incluso a León Benavente— es muy probable que la voz de Pucho fuese mucho menos escuchada. Son listos y lo saben.

Crawl! (IDLES)

El chicle del post-brexit sigue estirándose. Lo hemos visto este año con Squid, Shame y Black Country, New Road... grupazos que han sacado grandes discos en 2021. No podían ser menos nuestros queridos IDLES que tras sacar un bonito Ultra mono han venido a por más con CRAWLER en su ansiada carrera por escupir todo lo que les viene por la cabeza al año. Con Crawl! Joe Talbot y su banda de Bristol se muestran más viscerales aún. "And yeah, I'm on my knees for porcelain, cause it felt like God to me, and yeah, I'm a fucking crawler. Crawling hurts, but it works for me I'm alright! I'm alright! / Porque me sentí como si fuera Dios, y sí, soy un maldito rastreador. Arrastrarse duele, pero me funciona ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien!", cantan en este tema que sin duda sale de dentro tras un año pandémico donde hasta los más duros han sufrido. Por cierto, añadid este nuevo términio que han inventado "mani-fucking-fique", que en español viene a ser algo como magnificamente jodido. Viendo la que se viene con la ómicron, esa palabra la usaremos.

NDA (Billie Eilish)

Compuesto en plena pademia, cuando en realidad debería de haber estado viajando por todo el mundo, con la gira de su vida, el segundo disco de Billie Eilish no ha tenido tanto impacto como el primero. Pelotazos como el de bad guy —mejor canción de 2019 para Fuego y Chinchetas— solo se pegan una vez... y a ella le llegó muy joven. Pero Happier than ever sigue siendo un muy buen disco en el que, sin llamar la atención, se han colado auténticos temazos. NDA, por ejemplo. Una pieza de electrónica contenida y emoción a bajas revoluciones en el que la artista californiana revisa su relación con la fama y las inevitables consecuencias sobre su vida personal. Tres minutos de oscuridad minimalista y susurros marca de la casa.

Nadie es leal (VVV [Trippin you])

Con un retumbe de discoteca turbia, VVV [Trippin you] pega una puñalada a la parte trasera de la escena musical. Nadie es leal es una canción que con el título ya es una declaración de intenciones, pero la letra demuestra la hipocresía y el peloteo que hay en plena noche. Un tema que se va desgranando mientras se consumen los tiros (cocaína) que quedan en la mesa y una frase motivadora: "Hoy vamos a cambiar el mundo, seguro". De 4 a ninguno, en un ático. Mientras el sonido suena como una apisonadora, las voces te comen la oreja con lo mucho que "me gusta tu grupo", "invita a tu amiga", "vámonos a mi ático". Al final una botella de Campari y el fin: "La revolución no va a ser televisada. Vienen en billetes. Y somos tú y yo". Una crítica brutal de las tres uves a una sociedad centrada en gustar y salir en un storie de alguien que conoces de una noche. El tema que sobresale del furioso Turboviolencia.