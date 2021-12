Noche de intensa actividad política en Bruselas. Había cumbre europea, reducida a un día por el COVID pero al día le han faltado horas, y no ha sido hasta esta madrugada cuando los jefes de Estado y de Gobierno han ido compareciendo para explicar que en el encuentro no se había llegado a ningún gran acuerdo. No ha habido acuerdo sobre la crisis energética, y sobre la pandemia, de momento, no se han planteado grandes restricciones y está en juego la unidad en posibles futuras medidas. A la cumbre, le han faltado horas y es muy posible que le haya faltado también la presencia de Angela Merkel.

Y este fracaso coincide con la crisis del coronavirus completamente descontrolada en Europa. Se ven cifras en algunos países que superan a las de cualquier otra ola y, al menos aquí en España, parece que nadie se atreve a poner en peligro la Navidad.

Muchos de los científicos que asesoran a las administraciones empiezan a presionarlas para que se adopten medidas, ya es tarde pero la progresión del índice de contagios nos sitúa ante un panorama muy peligroso durante y, sobretodo, después de las fiestas. Se asume con normalidad la curva ascendente, se insiste en que la clave está en la vacunación y en la prevención pero quizás ya es tarde para solo eso.

El virus corre descontrolado y algunas comunidades tienen una incidencia insostenible, pero nadie plantea nada para la Navidad, estamos normalizando los contagios y las muertes. Se recomienda pero no se obliga, allá cada uno con su conciencia. Por cierto, este viernes estamos en Albacete, cerramos en esta ciudad un año de viajes recorriendo España observando como las ciudades y los pueblos se han ido reactivando tras lo más duro de la pandemia, la pena es que cerramos el año, otra vez, cargados de incertidumbre. Vamos a confiar en el 2022.