DePedro: "Las canciones crecen en la imaginería de quienes las escuchan"

Esta tarde nos visita un artista que, a través de la belleza, nos incita a vivir el presente, al disfrute, a la reflexión y al viaje. Es un álbum hecho con el corazón, esa gran “máquina de piedad”, que bautiza su último álbum, y que a su vez tiene dentro varios corazones que laten a favor de lo colectivo.

El artista arranca con ‘El puñal’ (No, no es que se haya puesto agresivo). Un tema con varias lecturas, entre la canción de amor y la experiencia colaborativa. “Las canciones crecen en la imaginería de quienes la escuchan”, resalta Jairo Zavala.

“Necesito pensar que el vaso está medio lleno. Como decía mi disco anterior ‘Todo va a salir bien’ (aunque lo parezca no es profético) para los títulos y los nombres nunca he tenido un superpoder”, señala el artista.

En este disco, DePedro sigue con su filosofía de vivir el momento, el artista destaca la importancia de “entrenarlo en los tiempos que corren. Siempre se está mirando al pasado y al futuro y qué pasa con el durante. Si miras solo los futuribles es muy aburrido y pierdes la perspectiva”.

Colaboraciones con historia

A diferencia de muchos discos que están saliendo últimamente, la mayoría de las canciones de esta ‘Máquina de piedad’ son prepandémicas, a excepción de una, la que bautiza al disco. ‘Máquina de piedad’ tiene una colaboración muy especial, Guille Galván, ya que además de que estos dos músicos comparten gustos, también comparten tiempos: “Fueron ellos (Vetusta Morla) los que me llamaron para montar este proyecto que se llama DePedro, me llamaron el día que iban a grabar su disco para despedirse. Y Luego ellos grabaron ese disco e hicieron historia”.

Otra de las colaboraciones que destacan en este último trabajo es la canción ‘Noche oscura’ con Leiva. Partió de la frase “Everybody wants to live forever, but nobody wants to grow old” (“Todo el mundo quiere vivir para siempre, pero nadie quiere envejecer”) de Jonathan Swift. Un tema “aleivado” que pretende “reflejar una conversación en la barra de un bar”. Conversaciones en la que, en ocasiones, se dicen grandes verdades.

En ‘Todo lo otro’ DePedro y la armónica de Marcos Coll surge un tema con aires country. La historia detrás de este tema tiene una musa, Abril Zamora. “Abril Zamora me contó su historia, su camino de cambio, me impactó tanto que conté esta historia. Ojalá no tuviéramos que hablar de estos temas y darles relevancia”, cuenta Jairo.