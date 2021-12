"Hay un dato inquietante", la estadística que retrata a Hazard en su vuelta a la titularidad

El Real Madrid pierde puntos respecto al Sevilla, segundo, tras no pasar del empate sin goles ante el Cádiz. Los hispalenses hundieron a un Atlético que es rival directo y el Barça, por su parte, sobrevivió gracias a los jóvenes del equipo. El Sanedrín analiza toda la actualidad de LaLiga.

Hazard vuelve a ser titular

Ancelotti sacó al belga de inicio para el encuentro ante el Cádiz. Otra de las novedades fue la titularidad de Fede Valverde ante la ausencia de Modric.

Jordi Martí: "Hay un dato que es inquietante viéndole jugar. En dos ocasiones que ha intentado regatear o disputar el balón, se cae de maduro en el segundo recorte. Como si le fallaran las piernas. ¿A qué se debe?".

Antonio Romero: "Hoy de Hazard se pueden decir cosas, pero lo que no comparto es lo de que "como llevo mes y medio sin jugar...". Llevas mes y medio sin jugar porque te has estado tocando la barriga y el entrenador te ha pillado la matrícula".

Mario Torrejón: "Que hay que exigirle más porque ha sido uno de los mejores del mundo? Sí. ¿Que ha estado dos años sin tocar un balón en parte por su culpa? Sí, pero hoy Hazard hoy ha jugado bien al fútbol".

El Real Madrid, 36 remates y 0 goles

Los de Ancelotti no encontraron el gol y cosecharon uno de sus peores datos en lo que va de temporada: 36 remates y cero goles.

Romero: "El Real Madrid ha salido pensando en el colchón que tenía. El Sevilla tiene que demostrar que se puede quedar agarrado a la Liga, el año pasado no lo hizo. El Real Madrid ha salido con un puntito de relajación. Tenían la sensación de que acelerando un poquito, el gol iba a llegar en cualquier momento".

Antón Meana. "Inconscientemente, es normal que se relajen teniendo estos puntos. Yo lo meto en un saco de accidente, no es un partido para hacer demasiada sangre contra el Real Madrid".

Mario Torrejón: "El Real Madrid creo que ha podido hacer poco más para ganar, por eso también le metería en el saco de accidentes. Con seis puntos de ventaja no creo que estén el punto de relajarse, pero no creo que estén para irse enfadados".

¿Era roja para Casemiro?

Una de las polémicas del partido la protagonizó Casemiro, que entró duramente a Alejo.

Iturralde González: "Es una entrada por detrás, cuando te tiras por detrás tu cuerpo es un arma. No es jugada de VAR, porque es muy fronteriza. El problema de esta jugada es que es Casemiro, pero tenéis que mirar la acción. Si usa la fuerza excesiva, es roja. Le pega con el muslo, no con los tacos. Entiendo tanto roja como amarilla".

Romero: "Igual lo que está mal es el reglamento. Alguien que se tira por detrás, en tijera, en el centro del campo y el reglamento habla de fuerza excesiva... Si no tienes posibilidad de jugar la pelota y te tiras para cortar la carrera... La gente que ha jugado al fútbol lo entiende".

Jesús Gallego: "Llevamos hablando cuatro años sin parar sobre la literalidad en el reglamento. Se están cargando el fútbol, jugadas como la de Casemiro no generaban duda"

Las declaraciones de Xavi

El entrenador del FC Barcelona dijo, tras la victoria in extremis contra el Elche, que "hay que volver al modelo, recuperar el juego de posición... Esperamos que sea un punto de inflexión".

Julio Pulido: "Hace una declaración muy grave acusando a mucha gente, y cuando le preguntan a quién se refiere diciendo que se ha perdido el modelo, apunta dice que no lo sabe".

Marcos López: "Xavi ya sabía donde se metía. Su trabajo es titánico, pero le van a dar fichajes y tiene que centrarse en lo que tiene que hacer ahora".

Romero: "Quien me diga que el problema del Barcelona es no saber lo del tercer hombre, saltar a la presión... Cualquier futbolista medio profesional sabe esos conceptos, no es algo exclusivo de Barcelona".

Se aprueba el Espai Barça

Un 87,8% de los socios del club culé aprobaron en un referéndum telemático la financiación para remodelar el Camp Nou.

Jordi Martí: "En términos de democracia, el voto telemático es un punto de inflexión para el futuro".