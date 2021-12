Que se tomen decisiones, pero sin recurrir de nuevo a la polarización ni desmarques

Hola, muy buenos días. Y, de golpe, ayer, todo volvió a parecernos como algo ya vivido. Comparecencia televisada del presidente del Gobierno en una mañana de domingo y con la pandemia al alza. Parecía que volvíamos a marzo de 2020, pero no, solo quería decirnos el presidente que está ahí y que el miércoles va a reunirse con los presidentes autonómicos para ver qué hacen con los contagios. Nada más. Que la vacuna sigue siendo la principal herramienta, junto con la prevención.

El presidente del Gobierno anunció el domingo que el miércoles se celebrará la conferencia de presidentes. Y el viernes ya es Nochebuena, no parece que haya mucho margen para cualquier restricción que afecte a aforos o movilidad. Los planes ya están hechos y las neveras de los restaurantes y las casas ya están llenas. Pedro Sánchez plantea decisiones conjuntas y sería bueno que se adoptaran de manera consensuada, sin echar mano, otra vez, a la polarización y a los desmarques. Cuando se modificó el semáforo de riesgo de COVID no se asociaron restricciones los diferentes niveles, aun así, hay herramientas que se pueden utilizar y no se han utilizado, veremos qué es lo que se plantea el miércoles, veremos qué medidas se plantean, que a estas alturas de la pandemia deberían ser proporcionadas, pero, sobre todo, que puedan ser asumidas por la gente con un nivel de cansancio exagerado.

Quizás se debería empezar por facilitar el acceso a las pruebas del COVID. En algunas ciudades es imposible encontrar test en las farmacias o que alguien te atienda en el centro de salud, reforzar de nuevo el rastreo y dejar de confiar en la autogestión del contagiado y de los contactos estrechos.

De todas maneras, como en este país la gestión sanitaria de la pandemia va siempre acompañada por el ruido político, no es descartable que la cita del miércoles acabe evidenciando, de nuevo, las discrepancias partidistas entre los asistentes. Ya, antes de acudir, hay presidentes autonómicos, del Partido Popular, que han manifestado sus reservas. Veremos cómo acaba.