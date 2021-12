Del Pop de barrio para la bajona de Cariño a 'Jesucristo García' convertida al Swing

La banda Cariño estrena 'Si quieres'. Un tema que hace un recorrido por esa nostalgia que estamos sintiendo últimamente a través de la eterna pregunta del "y si". Uno de esos "y si" que se preguntan es el de "Y si vienes a casa / Y escuchamos mis discos / Y te quedas un rato /Y nos llega el domingo". Algo que no se ha perdido y seguimos haciendo generación tras generación.

Cariño es una banda que nace de Tinder, donde se conocieron dos de ellas y como el amor no funcionó, se lanzaron a esto de la música. Un género que ellas definen como Pop de barrio para la bajona. Con claras influencias de La Casa Azul o los Fresones Rebeldes, las Cariño vuelven después de dos años con este primer adelanto de lo que será su nuevo disco.

La Molinera es una de las 8 canciones que forma este 'Cancionero Burgalés', álbum inspirado en el repertorio popular de su tierra. Las letras las han sacado de los cancioneros populares de Federico Olmeda y Antonio José. Aunque este tema en particular incluye también unos versos de Machado. Esos que dicen "Ni contigo ni sin ti / Mi mal no tiene remedio / Contigo porque me matas / Y sin ti porque me muero". Un poema que se popularizó gracias a la copla de Emilio José.

El mítico tema Jesucristo García de Extremoduro como nunca lo habías escuchado. Esto es lo que hace la banda No Reply con la música, coge algo tan reconocible como esta canción y la transforma hasta parecer completamente nueva. Con trazos del Swing, Swing Salvaje como lo llaman ellos, del Rock e incluso del Indie hacen de las versiones canciones completas.

Políticamente Correcto es el primer EP de los tres que formarán el tercer álbum de la banda madrileña. 11 versiones y 4 canciones propias que estarán presentando el 19 y 20 de marzo en la sala Sol de Madrid.

El malagueño Sarria presenta 'A tu vera', un tema que mezcla los aires rockeros de los 70 con el Soul y que deja entrever las raíces andaluzas de su autor. Es una canción para celebrar la amistad y el amor que forma parte del EP 'Canto Breve'.

Una de las voces que ha destacado durante este año ha sido la de Ede, 'Lo que yo hago' es el segundo adelanto de lo que será su nuevo disco. Pasa del formato acústico, íntimo, de su primer single a este sonido que se mezcla entre el R&B y el soul y que demuestra lo bien que se acopla su voz en los diferentes registros musicales. De hecho, tiene unas inflexiones en la voz que a veces pueden recordar a las que tenía Amy Winehouse. En un tono entre melancólico y revanchista, esta canción habla sobre la hipocresía en las relaciones y sobre la necesidad que tienen algunos de querer arrogarse el éxito ajeno sin un conocimiento real y radical de lo que se esconde detrás.

'Me faltas mucho' es una canción un tanto mística, pero muy bailable para la que se han juntado Melifluo y Sidonie. Una canción que surge de la amistad entre ambas bandas. Precisamente porque comparten la idea de que hay que huir de lo convencional para investigar nuevos sonidos, lejos de lo que pueda pensar la gente tanto para bien como para mal. Y no les está saliendo nada mal.

El de indie-pop 'Static' de Landon Conrath, que ha utilizado la música de tinte alegre para enfrentarse a una letra que realmente está llena de dolor. Habla de cómo se intenta convencer a él mismo de que su expareja no era la persona para él. Ahonda en uno de los duelos más difíciles cuando se termina una relación: ponerte a ti y a tus sentimientos primero. Y dejar de lado los recuerdos para ser capaz de generar nuevos. Y qué mejor manera de hacerlo que con una canción.

Agenda conciertos

La semana viene también cargada de conciertos. Además en casi todas las ciudades: El 21 en la sala Veintiuno de Huesca estará Carlos Sadness. Beret tocará en el Arena de Navarra el día 22. El 26 de diciembre Quique González estará en Donostia en el Teatro Victoria Eugenia Antzokia, India Martínez en el Auditorio de la diputación de Alicante y en La Rioja Forum estará Pasión Vega.

Como conciertos navideños destacamos dos: Ángel Stanich que estará en Burgos en la sala Andén 56 y el Navirock de Los Fesser en la sala Galileo de Madrid.