Se convocan elecciones autonómicas con peores datos y en propio beneficio

Hola, muy buenos días. Cataluña es la primera comunidad que plantea abiertamente restricciones para la Navidad y no son unas restricciones cualesquiera, afectan a la reducción de aforos en la hostelería y otros establecimientos, cierre del ocio nocturno, recuperación del toque de queda y límite de comensales en las casas en los eventos navideños. Algunas de estas medidas requieren el aval judicial, y la Generalitat anuncia también compensaciones para los sectores más afectados, que vuelven a ser la hostelería y el ocio.

Cataluña, que a pesar de ser la primera, también llega tarde a solo tres días de la Nochebuena, con las reservas cerradas, y los frigoríficos y los congeladores repletos, no ha inventado nada. Las medidas anunciadas son algunas de las que contempla el catálogo de restricciones avaladas por el Tribunal Constitucional, de las que han podido echar mano los presidentes autonómicos, y que luego les vamos a contar en detalle, pero nadie, hasta ahora, ha querido hacerlo. Es verdad que el alto Tribunal tumbó los dos Estados de Alarma, pero, en cambio, avaló medidas que está demostrado que ayudan a frenar las olas de la pandemia.

Pero en este país seguimos esperando la conferencia de presidentes, seguimos enredados en el "aplica tú las medidas que a mí me da la risa" y en el debate sobre si hay que ponerse las mascarillas en el exterior, única medida propuesta por algunos presidentes autonómicos que supongo que con esto se quedan tranquilos, aunque aquellos que lleven las mascarillas en el exterior luego se la quitarán en un bar o en una discoteca que esos mismos presidentes no quieren cerrar.

Y ya el colmo de la irresponsabilidad es la decisión del PP de adelantar las elecciones de Castilla y León, una decisión que solo tiene una explicación, su propia estrategia electoral. En pleno pico de la pandemia, Alfonso Fernández Mañueco, no solo adelanta las elecciones, sino que se carga a todos los consejeros de Ciudadanos, entre ellos la consejera de Sanidad, que ha gestionado ola tras ola con reconocido acierto. Pero da igual, lo importante es lo importante y esto es el propio beneficio. Hubo un tiempo que en este país había debates sobre si aplazar o no elecciones por la pandemia. Ahora se convocan con los peores datos, pero la culpa es del Gobierno que no hace nada. Poco nos pasa.