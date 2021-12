El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado, a través de un tuit, el adelanto electoral en Castilla y León para el próximo 13 de febrero de 2022.

Hoy, 20 de diciembre, acabo de remodelar mi Gobierno, con posterioridad he firmado el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 20, 2021

Mañueco ha convocado estas elecciones anticipadas y previamente ha remodelado su gobiernocesando a su vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Francisco Igea, de Cs, y a los otros tres consejeros por esa formación, los de Sanidad, Empleo e Industria y Cultura y Turismo. Igea ha anunciado que ya ha comunicado al jefe de servicio del área de Aparato Digestivo del Hospital Rio Carrión de Palencia la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo en este centro sanitario.

La primera reacción al adelanto electoral vía redes sociales ha sido la del cesado portavoz Francisco Igea, que en una entrevista en Onda Cero ha dicho que Mañueco "no es un hombre de bien".

Tras deliberarlo previamente en una reunión extraordinaria de la Junta de Castilla y León, comunicándoselo a las Cortes y publicándose mañana en el BOCyL, de lo que daré cuenta en una rueda de prensa inmediata. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 20, 2021

Esta decisión se adopta, según Fernández Mañueco, tras deliberarlo previamente en una reunión extraordinaria de la Junta de Castilla y León, comunicándoselo a las Cortes. El decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria adelantada de elecciones se publica mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El presidente de la Junta ha asegurado que se ha visto obligado a anticipar elecciones ante la "deslelatad de Cs", ya que son quienes "rompen el pacto de gobierno", "al pactar los presupuestos de espaldas al presidente de la Junta". Mañueco ha sostenido que "se han dado la mano para quebrar el principio de igualdad entre provincias", en relación a Por Ávila.

"Arriesgo mi presente personal por el futuro de las personas de Castilla y León", ha dicho Mañueco. "Lo he repito una y otra vez que iba a agotar la legislatura, pero no es de recibo que se pacten unos presupuestos a espaldas del presidente". En una rueda de prensa sin preguntas, Mañueco ha defendido que "no es cuestión de unas partidas económicas, sino del modelo de comunidad que queremos todos".

La decisión de Fernández Mañueco se ajusta a lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León.

Además, la disolución se ha formalizado mediante Decreto 2/2021, de 20 de diciembre, del presidente de la Junta de Castilla y León, de disolución anticipada de las Cortes y de convocatoria de elecciones.

En dicha norma se ha establecido como fecha de celebración de elecciones el 13 de febrero de 2022 y la previa celebración de la campaña electoral de 15 días entre los días 28 de enero y 11 de febrero.

La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León se establece que tenga lugar el día 10 de marzo a las 12 horas.