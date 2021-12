Inés Arrimadas: "Moreno Bonilla no romperá el acuerdo en Andalucía, aguantará mejor la presión"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha explicado esta mañana en 'Hoy por hoy' que se enteró de la convocatoria de elecciones en Castilla y León por la mañana cuando vio las noticias. "Había hablado con Mañueco el día anterior y la conversación iba de lo contrario. Hablamos de la Conferencias de Presidentes y de otros asuntos. Asusta pensar que se pueda hablar con esa normalidad sabiendo que se estaba preparando lo otro. Creo que o no sabía nada o le pueden dar el óscar mañana", ha confesado.

Arrimadas ha calificado de "patraña" la acusación de que Ciudadanos estuviera preparando una moción de censura o pactos con otros partidos en la comunidad: "Es una patraña sin sentido. Precisamente, el mismo sábado Igea estaba diciendo que apostaría por listas conjuntas para reeditar el gobierno".

Sin represalias en otros territorios

La líder de Ciudadanos ha dado su explicación sobre el adelanto electoral en Castilla y León: "Casado necesita tapar la victoria de Ayuso y necesita unas elecciones con buen resultado para su carrera y así poder llegar a La Moncloa . Sánchez y Casado son capaces de hacer cualquier cosa por llegar al Gobierno. No así Ciudadanos porque no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Desde luego que no vamos a disolver gobiernos porque no vamos a hacer lo que hacen los demás. Igual que critiqué cuando Sánchez forzó las elecciones en Cataluña y se llevó a Salvador Ila".

"No vamos a tomar represalias en otros territorios. No vamos a tomar decisiones testoterónicas como harian Casado o Sánchez. ¿Qué culpa tienen los andaluces de lo que pasas en Castilla y León?", ha dicho. Arrimadas cree que Moreno Bonilla va a aguantar más la presión que Mañueco: "Andalucía va a aguantar y no va acceder a las presiones".

La presidenta ha explicado que el servicio jurídico del partido está valornado si convocar primarias en Ciudadanos de cara a las elecciones en Castilla y León. Inés Arrimadas ha insistido en que desde el PP han decidido "volar un gobierno por intereses partidistas".