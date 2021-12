Manel Fuentes, sobre su primera imitación al rey emérito: "Prefiero imitar a Bruce Springsteen"

El presentador Manel Fuentes ha hecho prácticamente de todo en la pequeña pantalla. Actualmente capitanea el programa de Antena 3, ‘Tu cara me suena’, que este viernes ha alcanzado los dos millones de espectadores.

Su carrera comenzó con imitaciones sonadas, como su versión del ahora Rey emérito: “Mi especialidad fue ser el primero en imitar en Catalunya Radio a Puyol y luego fui el primero en imitar al emérito”. Aunque ha reconocido que prefiere imitar a Bruce Springsteen que a Juan Carlos I. “Estoy en otra onda”, ha sentenciado el presentador.

El valor de la gente con la que trabaja

Son diez años y nueve temporadas en las que el periodista ha podido conservar, no sólo la ilusión de trabajar en televisión, sino también a algunos compañeros de proyectos anteriores: “Lo más importante para mí, es que el realizador de ‘Tu cara me suena’ es el mismo realizador que tenía en ‘Crónicas Marcianas’. Que mi maquilladora sigue siendo Juana Navarro que era la que me maquillaba en ‘Crónicas Marcianas’.

“Cuanto más tiempo pasa, más valor tiene haber acompañado a la gente y decir ‘cómo han crecido sus hijos, qué han estudiado, si alguien tiene un problema personal que tú has conocido’. Es decir, gente que te ha juntado el trabajo y que tú no sabías que iba a formar parte de tu vida a este nivel”, ha añadido.

De los Late Nights a ‘Crónicas Marcianas’

A Manel Fuentes le gustaban los programas de entretenimiento americanos, los Late Nights, y cuando llegó la oportunidad de hacer algo similar en España, con ‘Crónicas Marcianas’, no pudo dejarlo pasar: “La oferta de ‘Crónicas Marcianas’ me llega estando en Estados Unidos. Me interesaban los Late Nights y estaba mirando los formatos. Entonces me llama Sardá diciendo que quiere hacer un programa diferente con el equipo de la radio”.

Tiene especial predilección por el entretenimiento, que cree se trata de “una promesa de las más puras que hay en la comunicación. Yo prometo que te vamos a dar dos horas de entretenimiento y si los números dan pues enhorabuena, y si no pues la tele te dice que no”.

Dejar atrás las prisas para centrarse en disfrutar

La tarea de un presentador es delicada y estresante, pero Manel Fuentes tiene claro desde hace tiempo que no tiene sentido ir por la vida corriendo y olvidarse de parar a apreciar las personas que tenemos a nuestro alrededor: ““Estoy en la onda de profundizar en los afectos, de no andar persiguiendo cosas, de no tener una prisa y una urgencia y una angustia por todo, porque eso al final te hace perder puntos de calidez”.

“Yo creo que cuando tú estás presente y disfrutas de ese viaje es más placentero para ti y sobre todo para la gente que te acompaña”, ha concluido, con una llamada a apreciar a la gente de nuestro alrededor.