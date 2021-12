¿Compensar comidas hará que adelgacemos en Navidad?

Compensación, culpa, detox, ayuno... son palabras que aparecen en fechas como las que estamos. ¿Cómo podemos disfrutar estas fiestas desde la salud? ¿Compensar ingestas ayuda a perder peso? "Si una comida no me permite disfrutar de mi familia, hay un problema que debemos tratar", admite Griselda Herrero, doctora en Bioquímica y dietista-nutricionista.

Muchos conciben la Navidad desde el estrés porque comemos diferente. "Si evito un alimento fomento el deseo por consumirlo, y el día que lo haga no seré capaz de comerme un trozo e ingeriré bastante cantidad. La restricción nos lleva a atracones, algo que no es saludable", señala Herrero. "Podemos crear una cesta de Navidad saludable con frutas dátiles, verduras, café, cacao en polvo bueno, latas de conserva, aceite de oliva y caviar o trufas", propone la experta.

Una cuestión en la que hace hincapié esta profesional de la nutrición es en la "flexibilidad" y la "consciencia". "Cuando nos sentamos a la mesa, compartimos, deberíamos de olvidarnos de la comida en sí; conectar con nuestras señales fisiológicas de hambre y saciedad y comer atendiendo a los sentidos", recomienda.

Para Gabriela Uriarte, dietista-nutricionista y autora del libro Hacer dieta engorda explica que "seguir una dieta con recomendaciones muy restrictivas o hipocalóricas que incluyen listados de alimentos prohibidos con complementos que casi rozan la pseudociencia, al final engorda. Son planes de alimentación que no hay cuerpo que los aguante; hacen perder peso, pero cuando nos salimos de ellos obtenemos el mismo efecto pero en sentido contrario".

Sesgo de peso y redes sociales

Miramos demasiado a través de los ojos de otros, en lugar de cambiar nuestra propia mirada. El estigma del peso, también conocido comúnmente como "sesgo", "discriminación " o "juicio ", hace referencia al etiquetado, estereotipos, separación y discriminación de individuos, poblaciones y organizaciones por motivos relacionados con los kilos que marca una báscula. "Estamos ante un problema urgente que afecta a muchas personas", admite un articulo científico Weight Stigma and Social Media: Evidence and Public Health Solutions que habla del papel clave que han desempeñado las redes sociales para aliviar y exacerbar el sesgo de peso.

Más de 3.600 millones de personas están conectadas en todo el mundo, y se prevé que este número aumente a 4.410 millones para 2025, según admite la investigación. El uso problemático de las redes sociales se ha vuelto especialmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. El entorno no nos lo pone fácil; las redes sociales pueden ser concebidas como un escaparate revuelto en el que se puede encontrar de todo: desde divulgadores responsables que democratizan y hacen accesible la ciencia hasta influencers que intentan vender un servicio o producto milagro carente de evidencia y prometiendo mensajes cargados de plazos. Otro estudio, Weight Stigma and the "Quarantine-15", sobre "#quarantine15", una etiqueta usada en plataformas como Instagram y Twitter, muestra que las personas pueden estar cada vez más expuestas a contenido que enfatiza la delgadez como ideal normativo y perpetúa el control del peso. Ante esto, expertos como el psicólogo Manuel Antolín, director del proyecto Cómete el Mundo contra los trastornos alimentarios, lanzan el siguiente mensaje: "Ama tu cuerpo sin condiciones, amarlo con condiciones -cuando adelgace, esté fuerte o esté sano- es una hipoteca que nunca terminarás de pagar. La única dieta que te vendrá bien en estas fiestas es una dieta de redes sociales, que te permita conectar con los tuyos".