"Queríamos un número de nuestro aniversario, no lo encontramos y nos dieron el segundo premio de La Lotería"

El Atlético Basauri, club de balonmano de la provincia de Vizcaya, repartió ayer 154 millones de euros gracias al segundo premio de la Lotería de Navidad. El número premiado fue el 72.119, del cual compraron 1.200 décimos, que vendieron en participaciones de tres euros.

Cada papeleta, por tanto, estaba premiada con 15.000 euros. El presidente del club, José Ángel García, se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para charlar con Manu Carreño sobre el golpe de suerte que han tenido.

¿Ha sido un número al azar o lo buscaban?

Ha sido una locura de día. Fue al azar, aunque buscábamos un número que representara el 35 aniversario del club. No lo encontramos y nos ofrecieron ese número. Dijimos que venga, adelante con ese número.

¿Lo estaba viendo por la tele?

No, me han llamado unas compañeras que lo estaban viendo y me han dicho que nos ha tocado el segundo premio. Yo me iba de vacaciones al pueblo y me he quedado con las maletas hechas.

Seguro que sirve para seguir trabajando en la cantera.

Es el objetivo del club, que los chavales del pueblo puedan jugar al balonmano, que se les forme y que lleguen lo más lejos posible. Y si es con nosotros, mejor.

Ha estado repartidísimo entre todos, ¿no?

Sí, hemos vendido más de 10.000 participaciones. Todo el mundo en el pueblo conoce a alguien que tiene participaciones. Orgulloso de haber repartido ese dinero, muy contento.