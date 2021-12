El arte de dejarlo estar

Muchas personas no logran que suceda nada realmente nuevo, como encontrar una pareja o descubrir otra vocación, porque contemplan su vida en clave de pasado. Filtran todo lo que les pasa a través de lo que ya han vivido, manteniendo las mismas expectativas e ideas preconcebidas. Eso hace que vivan una y otra vez experiencias parecidas y que lleguen a su vida personas siempre de un mismo perfil.

El problema es intentar entrar en la siguiente etapa sin haber «dejado ir» la anterior, ya que entonces continuamos anclados al pasado. La llamada Teoría U de Otto Scharmer trata de eso: hasta que no dejemos ir el pasado no llegarán los regalos del futuro. En esta teoría todo se sintetiza en dos frases con dos frases en inglés: sin Let It Go (dejarlo ir) no puede haber Let It Come (dejarlo venir).

Let it Be fue compuesta por Paul McCartney en 1968 durante una época de crisis creciente en los Beatles. La inspiración le llegó al soñar con su madre -en la canción, Mother Mary-, que había muerto de cáncer doce años atrás. En el sueño, ella le recomendaba a Paul: «Todo saldrá bien, tú déjalo estar».

Elisabeth Kübler-Ross, autora de La muerte: un amanecer, nos recomienda seguir estos cuatro mandamientos:

1. Vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia.

2. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera.

3. Vive con sinceridad y plenamente.

4. Vive.