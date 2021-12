"Ha ocurrido una cosa que ninguno esperaba": los dos grandes olvidados del éxito del Real Madrid

El Real Madrid avanza con paso firme en el liderato del campeonato liguero gracias a triunfos como el del pasado miércoles frente al Athletic Club. Los de Ancelotti atraviesan un gran momento y pese al último brote de COVID en el vestuario blanco, los puntos siguen sumándose al casillero. En El Larguero analizamos junto a Alfredo Relaño y Joaquín Maroto la actualidad del conjunto madrileño.

"Ninguno lo esperaba: ha formado una pareja de centrales formidable"

Alfredo Relaño señaló al Real Madrid como favorito para ganar LaLiga, pero dudo de la posibilidad de conseguir alzarse en el trono europeo. Además, el periodista explicó cuáles son los jugadores que están marcando la diferencia en este comienzo de temporada: “No sé si va a tener fortaleza para ganar la Champions. Ancelotti ha conseguido muchas cosas. Él dijo que Vinicius tenía una moto bajo las piernas, y Benzema también tiene velocidad. No le da miedo tener a los equipos .

Para Relaño, la clave pasa por los dos centrales que se han adueñado de la zaga madridista: "Ha ocurrido una cosa que ninguno esperaba. Ha formado una pareja de centrales formidable. Alaba da una sensación de seguridad muy grande. Podemos decir que el Madrid tiene un once de memoria como pasaban años atrás. Eso le está resultando, de momento acumula puntos y ya tiene un examen aprobado de la segunda vuelta”.

Hazard: ¿Volverá a su nivel?

Tras varias jornadas sin jugar ni un solo minuto, Eden Hazard ha vuelto a tener protagonismo en la plantilla blanca gracias a su empeño en estos dos últimos partidos. Esta fue la opinión de Relaño: “Me parece que Hazard hizo un partido de mérito. Es un jugador que ha decidido por fin hacer algo. Llego como figura y ayer sabiendo que jugó porque faltaban 2 o 3 dijo ‘me la voy a jugar por esta plaza’. Le vi haciendo un esfuerzo muy bueno.”

Entrevista a Carlo Ancelotti en el Diario AS

Joaquín Maroto nos trajo un corte de la entrevista a Ancelotti en exclusiva el día 24 de diciembre en el Diario AS: “Le he visto muy tranquilo y contento con el equipo. Él cree que Modric Kroos Casemiro es el mejor medio que puede haber y Benzema en su posición también. Le he visto tranquilo, pero sin echar las campanas al vuelo. Una cosa que me llamó la atención es que Ancelotti cuenta al Atlético de Madrid como rival fuerte para la Champions”.

Relaño aprovechó para comparar a Ancelotti con el resto de entrenadores que han pasado por el Real Madrid: “Tiene ese sosiego que hace falta. El Madrid produce más información en un día que las empresas del Ibex en un año. A él se le ve que de puertas para adentro va teniendo muy apacentada a la plantilla. Son gente que son estrellas y es muy difícil de llevar eso. Pienso que es el entrenador ideal para el Madrid. Me gustan los entrenadores con una versión ‘ecologista’ del fútbol. Lo antagónico a Mourinho. Todo lo que ha ganado el Madrid ha sido con un entrenador así”

Sobre esto, Maroto apuntó una frase de un ex entrenador del Real Madrid, del que no quiso revelar el nombre: “Creo que Ancelotti quiere que destaquen sus futbolistas y en la medida que se pueda domar a los jóvenes. Había un entrenador que decía ‘si son tan buenos, lo importante es que no discutan en la comida’”.