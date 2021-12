"Quieren que mejore para venderle": el futbolista del Madrid que tiene un pie fuera del equipo

El Real Madrid vence en San Mamés con un útil Hazard y un estelar Benzema. Mientras, el Atlético perdió en Granada con polémica y el Barça está cerca de fichar a Ferrán Torres.

Hazard cuaja un buen partido en San Mamés

El jugador belga hizo un gran partido contra el Athletic, reabriendo el debate sobre su titularidad en el Real Madrid.

Antonio Romero: "No podemos esperar al Hazard del Chelsea. Pero si esperamos a un futbolista solidario que se asocia bien y puede dar el fútbol que le queda, sí puede reengancharse al equipo".

Antón Meana: "A Ancelotti le vale este Hazard. Si está bien, le hace un favor enorme a su entrenador y puede reengancharse al equipo".

Pablo Pinto: "No confían en Hazard para darle el proyecto, sino por venderle".

Miguel Martín Talavera: "Es trampa esto del Hazard actual, porque se fichó al del Chelsea por una millonada. No se puede dar por bueno a este Hazard".

Jesús Gallego: "Algo ha cambiado en su cabeza porque alguna vez le han tocado en su zona lesionada y no ha cambiado su actitud. No echaría las campanas al vuelo, pero hay esperanza".

Javier Matallanas: "Hazard tiene que asumir su rol y salir enchufado el tiempo que salga. Le viene bien al club y a él para ganar mercado por si acaba saliendo. Si sigue mostrando esta humildad, será útil".

Mario Torrejón: "La realidad actualmente es que el Madrid quiere que mejore para venderlo, a no ser que haya un cambio de nivel increíble".

San Mamés ovaciona a Benzema

El mítico estadio del fútbol español ovacionó al delantero francés tras su doblete en la victoria del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao.

Antonio Romero: "La ovación ha sido generalizada y no era fácil verlo venir".

"Discutir el nivel de Karim Benzema no tiene sentido. Hace de todo: ataca, defiende... Es el mejor futbolista de Europa ahora mismo".

Antón Meana: "Es uno de los momentos del año. Es un futbolista especial y el aficionado que va todos los días al campo se lo reconoce".

Pablo Pinto: "Bale dio un paso atrás sin Cristiano Ronaldo, y Benzema hacia delante. Pese a ello, no está al nivel del mejor nueve del mundo: Lewandowski ha metido 23 goles más este año".

Jesús Gallego: "San Mamés le ha aplaudido cuando iba perdiendo el Athletic, y eso es porque Benzema tiene algunos valores a su alrededor que hace que le reconozcan sus rivales".

"Ha tenido una metamorfosis que nunca hubiésemos esperado recogiendo el testigo de Cristiano Ronaldo. Pese al ninguneo que le han hecho por el tema del Balón de Oro, sus números están ahí; no se le puede poner ningún pero".

Javier Matallanas: "Desde la marcha de Cristiano Ronaldo, su crecimiento ha sido increíble. Me parece muy bien que San Mamés le reconozca".

Joao Félix, el mejor en la derrota del Atleti

El jugador portugués fue el que más brilló de su equipo en su derrota contra el Granada, la cuarta consecutiva de los de Simeone.

Antón Meana: "Joao Félix es el mejor futbolista que tiene el Atlético de Madrid y así lo ha demostrado".

Pablo Pinto: "Joao ha jugado los cuatro últimos partidos y el Atlético de Madrid ha perdido los cuatro. No se puede decir que el Cholo no le ponga".

Miguel Martín Talavera: "Cualquier accidente que le puede suceder al Atlético de Madrid, le ocurre. Además, en defensa algunos futbolistas no están dando el tipo, las bandas son un colador y cualquiera puede marcar".

Jesús Gallego: "El Atlético nos está sorprendiendo con lo débil que es en muchos aspectos. Tienen un juego muy difuso; Simeone antes era capaz de mejorar al equipo desde la banda, pero ahora no basta".

Javier Matallanas: "Simeone tiene que darle más minutos a Joao Félix para que coja confianza. Para él, Joao no es el mejor porque es suplente. Además, al igual que podía perder el Atlético estos últimos cuatro partidos, podía haberlos ganado como pasaba en los últimos años. Hay un fallo de metodología, el equipo no sabe que quiere ser, no tiene claro el estilo de juego".

Koke se queja del arbitraje

El capitán del Atlético de Madrid comentó que están sucediendo "cosas inexplicables" respecto a los arbitrajes que recibe su equipo.

Miguel Martín Talavera: "Creo que Koke se ha visto perjudicado y ha salido caliente del partido, pero no pasa de ahí".

Javier Matallanas: "Es un discurso de capitán, de ir contra todo y contra todos".

Iturralde González: "El análisis de Koke es muy simple. El árbitro se puede equivocar dos o tres días, pero tanta distancia no es culpa del árbitro. Pese a ello, anular el gol va en contra del feeling arbitral que quiere transmitir Medina Cantalejo".

Ferrán Torres, cerca del Barça

Sique Rodríguez adelantó en 'Carrusel Deportivo' el fichaje del delantero español por el FC Barcelona, siendo el segundo refuerzo del club en este mercado de invierno.

Pablo Pinto: "Ferrán quiere salir porque nunca ha sido indiscutible allí, y el City quiere hacer caja para un fichaje como Haaland".

Javier Matallanas: "El salario de Ferrán Torres es más bajo de lo que se cree, y el Barça puede pagarlo porque sigue generando dinero pese a su mala situación económica".

Marcos López: "Ferrán aporta gol, pero no todo el que necesitas. Pese a ello, el problema no es ese, sino que el Barça pudo ficharle por la mitad de dinero hace un par de años y acabaron trayendo a Trincao".