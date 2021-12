Laia Sanz: "Tengo la sensación de haber conseguido más de lo que hubiese imaginado"

Una de las referentes del deporte femenino en este país pasó por El Larguero antes de disputar su duodécimo Dakar. Laia Sanz, once veces campeona femenina de la histórica carrera, comenzará una nueva aventura en una nueva edición que tendrá lugar en Arabia Saudi. Sin embargo, Laia no se sentará en una moto como en las once ocasiones anteriores, sino que lo hará desde un coche. Estas fueron las sensaciones de Sanz antes de una de las pruebas más importantes de su carrera.

¿Cómo vas a pasar estas navidades días antes de empezar?

“Hay que evitar a todos los riesgos. Veremos a mi familia en exteriores y con mascarilla porque no puedo correr el riesgo de no poder ir al Dakar. Espero que todo el mundo se cuide y que esto pase rápido”

No pillar el COVID es la primera etapa…

“Es la etapa que no controlas. Sin ver a gente y sin ver amigos, estamos casi haciendo cuarentena y sin tener ”

¿Cómo surge cambiar de las motos a los coches?

“El tema de los coches siempre lo había soñado y siempre lo he tenido claro. Los dos penúltimos años ya lo veía muy cercano. Tengo la sensación de haber conseguido más de lo que hubiese imaginado. La necesidad de retos nuevos y el tema del riesgo es muy importante. Los dos últimos años no los he disfrutado tanto por eso”

11 participaciones y 11 veces has terminado… debe ser un récord…

“Es muy complicado y en moto la mayoría de gente acaba la mitad. Algo de suerte ha habido, pero ha sido ir con cabeza, trabajar duro antes y conocerte bien. No hay que arriesgar más de lo necesario”

¿Más nervios antes tu primera edición en moto o en esta?

“Había un pelín más en el primero. Por mucho que te lo expliquen no te lo puedes imaginar. Estoy un poco más tranquila, pero hay nervios. Ahora soy yo la que va contando batallitas”

¿Cuál es tu mayor anécdota?

“Lo que le marca mucho a la gente es el hecho de los madrugones que haces en Moto. En Sudamérica te levantabas a las 3 y te tenías que meter un plato de pasta. Batallitas con compañeros ha habido mil”.

¿Para cuándo escribirás un libro contándonos esas batallas?

“Hicimos un libro que cuenta el año de mi mejor Dakar en 2015. Voy alternando con cosas de mi vida y creo que es un libro que está muy bien para la gente que quiere saber algo más del Dakar”.

¿Es más complicado la preparación de un Dakar en coche o en moto?

“En coche es más complicado cerrar el presupuesto e intentar tener la ayuda necesaria. Debes tener un buen copiloto y no es fácil. Luego hay que ir encontrando la manera de coger experiencia. Llegamos bastante verdes porque solo hemos disputado un Rally antes de llegar. 15 días en el coche que si no te llevas bien con tu compañero lo pasas mal”.

¿Cómo es tu relación con Carlos Sainz?

“Ha sido muy importante desde el día que me llamo. Ha sido siempre mi ídolo y acabar corriendo con él ha sido todo una ‘masterclass’. Imagínate corriendo con y contra mis ídolos. Ha sido una persona fundamental a la hora de convencerme del cambio”.

¿Tendrás contacto con él durante estos 15 días?

“Hay que dejarle tranquilo porque tendrá que concentrarse, pero seguro que nos veremos y comentaremos la especial. Me dará buenos consejos”.

¿Se espera un terreno rocoso o más arenoso?

“Espero que haya menos rocas que el año pasado. En moto se sufre, pero en coche se puede pinchar mucho”.

¿Te gusta más competir en Sudamérica como anteriormente o en Arabia Saudí?

“Son muy diferentes. Quizás en la moto Sudamérica era más de mi estilo. Estas son etapas más rápidas y rectas. Hay más riesgo y además aquí se echa de menos a la gente. En Sudamérica aquello era una fiesta”.

¿Sueñas con una vuelta del París – Dakar?

“Me gustaría. Yo era superfan y esperaba el resumen del día. Todo el mundo que sueña con un Dakar sueña con un final en el Lago Rosa, pero lo veo complicado por la situación que hay allí. Es muy difícil tal y como está el mundo organizar una carrera como esta”.