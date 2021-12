Carla Suárez, sobre una posible regreso: "Imposible; hay muchas cosas en la vida además del tenis"

Carla Suárez ha dicho 'adiós' al tenis en 2021. La leyenda del tenis español ya había decidido despedirse del tenis antes de superar un linfoma de Hodking sufrido este año. Ahora, la tenista repasa en El Larguero toda su carrera.

¿Cómo estás?

"Estoy muy tranquila, con otro punto de vista. He descansado, he desconectado y poquito más. Disfrutando de no ponerme alarmas. He visto algo de tenis, la Copa Davis. Siempre me va a apetecer ver tenis. Pero es verdad que no vería las primeras rondas, pero sí las finales":

Tu último partido iba a ser el 3 de noviembre en la Billie Jean King Cup, pero al final no jugaste porque no se llegó al dobles en la Davis Cup.

"Estaba preparada en caso de hacer falta. No he vuelto a coger una raqueta, ni intención tengo. No es mi idea".

¿Has acabado harta del tenis?

"Harta no, pero sí que es algo que llevo haciendo toda mi vida y realmente no me apetecía seguir cogiendo la raqueta una vez que haya dicho punto y final. Me hubiera retirado con 32. Yo lo decidí así, era algo que tenía ganas de que llegara"

¿Cuál ha sido el momento más emocionante de 2021?

"Qué difícil; he vivido momentos muy emocionantes. Diría que el día de la vuelta, el día de Roland Garros. No sabía si poner primero Wimbledon o Roland Garros. Para mí fue un reto personal. Y Wimbledon me dio la oportunidad de retirarme con una pista llena, contra la nº1".

Competiste con Bartey, ¿qué os paso a los tenistas con Wimbledon? Todos tenéis un idilio.

"Se respira tradición y aire fresco. Se respeta mucho ese torneo, aunque no sea el más cómodo de jugar. En el US open es el que menos disfruté por unas molestas físicas. No pude jugar al 100%. Fue el último y lo celebré".

¿Hubo muchas lágrimas el 3 de noviembre?

"Muchas. A Anabel le dije que decidiera ella si participaba en la Davis Cup, que es la capitana. Pero sí le dije que si me ponía iba a dar el 100% mentalmente. No sabía cuanto iba a aguantar, pero dos horas iba a estar ahí hasta que me sacaran a rastras".

"Después de la enfermedad el cuerpo físicamente no ha sido lo mismo. Sabía que para dos individuales no iba a estar. Por lo menos guardar fuerzas".

"Las lágrimas fueron después del segundo individual, cuando perdimos 2-0. Ahí se sabía que yo no iba a jugar ningún partido más. Se acercó el médico y me dijo "se ha terminado" y ahí empezó todo".

¿Con qué te quedas?

"Me quedo con el cariño del equipo. Yo siempre he tratado con respeto, tener esa empatía con los demás. A mí me costaba competir fuera de la pista, ya suficientemente competitivo es nuestro deporte como para no saludar fuera. En todo momento he tratado a la gente como me gustaría que me trataran"

¿Se pueden hacer amigas en el circuito?

"Es complicado, pero con los años sí. Te salen amigas y amigas de verdad. Que cuentas con ellas y que hasta invitas a tu boda".

¿Cómo viviste los JJ.OO de Tokio?

"Sabía que iba a jugar dobles con Garbiñe por última vez. Fueron unos días muy especiales".

¿Tienes alguna espina clavada?

"Rondas finales de Grand Slam. Partido contra Bouchard en Roland Garros. Diría que ha sido el único que he perdido en tres sets. Iba ganando 4-1 en el tercero, pero se me escapó. Nunca he estado tan cerca de unas semifinales. Me dolió mucho"

"Ganar algo con España me hubiera encantado. Estos últimos años teníamos equipo para hacer más daño. Ganar alguna de esas finales que he perdido".

¿Qué papel ha tenido la familia?

"Ha sido muy importante, son los que me han enseñado y apoyado. Han hecho la función de padres, de hermanos... Han viajado cuando han podido, pero han sido muy importantes. Empecé a viajar con 12 a nivel nacional. Luego me vine a Barcelona con 18 y a partir de ahí..."

"La pandemia y la enfermedad me han ayudado a adaptarme a esa forma de vivir. Pero sabía que no me iba a costar dejar de viajar. Me gusta estar con los amigos, la familia. A veces en el circuito se respira mucha tensión. A veces es difícil relajarse y disfrutar del momento".

¿Te molesta que te pregunten por la enfermedad?

"No, para nada. Son cosas del día a día en muchas familias. Pero me molesta ver mi vídeo o imágenes, pero hablarlo no. Lo veo totalmente normal. Una de las razones por las que lo hice público fue para visibilizarlo".

¿Crees que ahora eres ejemplo para las niñas que empiezan en el tenis?

"Entiendo que pueda ser así. Cuando era niña, también me fijaba en las deportistas que salían por la tele, a las que te querías parecer".

¿Volverás a las pistas?

"Imposible, te lo firmo que no. Algo vinculado puede que sí, pero a corto plazo te digo que no. Considero que hay muchas cosas en la vida además del tenis. No es hastío, pero no me veo enseñando a una niña en una pista o acompañando a alguien de viaje".

¿La enfermedad te ha hecho replantearte tu vida?

"Tuve una experiencia en 2019 en Uganda, en un campamento de refugiados. Ves de todo: niños sin comida, agua, techo… A mí la enfermedad lo único que me ha enseñado es a vivir el día a día. A mí la pandemia solo me ha enseñado a vivir el día a día. Pero me fui antes: a mí nadie me ha dicho que valore un abrazo, un beso... Son tantas cosas que me he perdido con la familia, con los amigos... La enfermedad no me ha cambiado. Ya sé lo privilegiados que somos, nos quejamos por tonterías".

"Estuve 10 días. Llevé material: raquetas, pelotas, redes... Estuvimos durante 7 días jugando. Es bonito y lo quiero repetir. La enfermedad me ha ayudado a descubrir el sector sanitario, lo que se sufre... pero yo ya valoraba lo que es estar lejos de la familia".