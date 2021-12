La Premier League vive sus fechas más especiales con una jornada como la del 'Boxing Day' que paraliza el mundo y pone el foco del mundo entero en el fútbol inglés. Con una primera jornada espectacular llena de goles y emoción, Álvaro de Grado, corresponsal en Inglaterra desgrana cómo ha sido esta jornada así como la ausencia de medidas para combatir un COVID que en estos últimos meses es "como si no hubiera existido". Además, conocemos con Andrés Onrubia los detalles y el papel de Ramos en un final de año para olvidar desde que llegó a París, que sintetizó así: "Hay preocupación en Francia porque no ha jugado y cuando ha jugado, lo vimos el otro día, expulsado".

Los dos periodistas madrileños, que ahora disfrutan de sus vacaciones en casa con su familia, llevan trayectorias diferentes con la cadena SER. La ya dilatada carrera de De Grado y su lustro realizando las crónicas del fútbol inglés contrasta con los apenas cuatro meses que Onrubia se encuentra en Francia como enviado especial del diario AS y de la cadena SER, en la que ya ha vivido muchas experiencias llena de anécdotas.

Álvaro de Grado se acuerda de una anécdota mientras cenaba con unos amigos: "Hace 4 años, en una cena me encontré con una noticia en la cara. Estaba con unos amigos en el centro de Manchester, después del derbi de la ciudad entre Guardiola y Mourinho, un duelo caliente en la primera Liga de Pep. Ganó el City en Old Trafford, pero luego en el vestuario hubo pelea, a puñetazo limpio con Lukaku y Ederson como protagonistas. Lo que ocurrió es que en el restaurante vimos a Mikel Arteta (por aquel momento segundo de Guardiola), que vino a saludarnos, pero con una brecha en la frente. Nos encontramos con la historia así porque Manchester tiene esa ventaja que al ser pequeña te encuentras con historias así delante de ti", comenta.

Andrés Onrubia: "Voy a contar dos cosas. El día del Balón de Oro yo fui a cubrirlo tan feliz y en París hay puertas de metro que se abren automáticamente. Tenía la mochila al lado de la puerta, entonces se cerraron y colisionaron con mi mochila y cuando llegué a casa me encontré con el ordenador roto", relató Onrubia sobre los desperfectos que sufren los corresponsales y que conllevan grandes gastos para repararlos.

"Estaba yendo al entrenamiento del PSG cuando me entró un apretón, vamos a ser claros, y tuve que ir al baño. Enfrente del centro de entrenamiento hay un restaurante de lujo, no podía más y entré al baño, cuando de repente me encuentro a Leonardo y René Ramos en una mesa, a los que reconocí al salir del baño. Fue así como me encontré con esa noticia", confiesa el corresponsal en París.

Dos trabajos sacrificados, lejos de la familia que les hace vivir experiencias como las que contaron con Álvaro Benito en una graciosa charla en El Larguero.