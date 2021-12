'Operación Abuelo': la iniciativa solidaria para cumplir los deseos de los más mayores

Las historias solidarias pueden darse en cualquier sitio. Una mujer de 84 años no podía pagar su compra en el supermercado al olvidar el pin de su tarjeta de débito, y al conseguir solucionar el problema, se dio cuenta que un completo desconocido había pagado su compra.

Esta mujer es la madre del chef malagueño Chicho Marín, que ha pedido en redes sociales localizar a la persona y poder agradecerle el gesto. Quizás porque estos gestos se unen, Marín tiene en marcha una iniciativa solidaria que ha bautizado como "Operación Abuelo". Se ha asomado a La Ventana para comentar esta particular historia y el proyecto que encabeza.

Almas buenas

Gracias a la persona que hoy con tanta generosidad le ha pagado la compra a mi madre al ver que no se acordaba del pin, si lees esto me gustaría poder pagártelo. Gracias de corazón 💟 ha llorado mucho de su impotencia ante la falta de memoria. — Chicho Marín (@chichomarin67) December 18, 2021

Los Reyes Magos son muchos

“Cuando conseguimos solucionar el problema del pin y mi madre fue a pagar, la cajera le dijo que la persona que tenía detrás había pagado toda su compra”, ha sintetizado Marín. También ha afirmado que su madre se sorprendió mucho. Con la intención de poder agradecer a esta persona anónima el gesto, ha intentado contactar con él por redes sociales, sin suerte. Sin embargo, no le ha importado que no se llegue a saber.

Como una especie de cuento de Navidad, las historias solidarias se han conectado. El chef Marín lleva a cabo un proyecto llamado ‘Operación Abuela’, un “homenaje a la gente mayor”. Marín ha explicado que consiste en una iniciativa en Málaga para que abuelos de residencias con pocos recursos o que vivan solos puedan hacer su carta a los Reyes Magos y recibir lo que más necesiten. Con más de 300 mayores participando en esta iniciativa y en colaboración con diversas instituciones, ha comentado qué es lo que más quieren: “Piden de todo: objetos de primera necesidad, perfume, tabaco, una radio, cosas para sus nietos… Sobre todo piden cosas para los demás”.

La solidaridad no esconde la realidad

“Imaginad lo que supone sacar esa pequeña sonrisa”, ha dicho Marín con notable satisfacción. Al igual que ocurrió con la madre de Marín, ‘Operación Abuela’ tiene como una de sus principales características el anonimato. Tal como ha explicado, no se conoce la identidad de las personas que deciden donar a los abuelos que escriben las cartas. “Si uno es capaz de ayudar, un plato de comida, transporte para otros… es maravilloso. No hay manera de agradecerlo”, ha valorado.

No obstante, estas iniciativas no solucionan un problema presente: la situación crítica de los comedores sociales. Marín ha explicado: “Hay un paréntesis en el verano, pero los bancos de alimentos están pasando penurias”. El chef ha lamentado que la epidemia ha disparado el gasto de estos centros, especialmente al tener que gastar en envases, ya que las medidas sanitarias impiden que las personas que acuden coman dentro de ellos. “El problema no es la cola, sino que no tienen dónde ir”, ha concluido.