Tal y como informó este martes el Diario AS, según medios serbios, Novak Djokovic se plantea pedir una exención médica para poder disputar el Open de Australia. El abierto exige que los jugadores que lo disputen se hayan vacunado y el número uno del mundo no ha aclarado nunca públicamente si lo ha hecho o no. Con esta exención médica, Djokovic podría jugar el torneo, siempre y cuando se la concedan, sin necesidad de demostrar que está vacunado.

Miguel Ángel Zubiarraín, que informa a diario de toda la actualidad del tenis en la SER se ha mostrado indignado ante esta posibilidad. "La verdad es que me gustaría entenderlo, pero no lo entiendo. No me creo que no esté vacunado, creo que hace unas pantominas muy extrañas porque que le den una exención cuando ya jugó el año pasado París, Australia, US Open, Juegos Olímpicos... Demasiadas cosas sin estar vacunado como para que nadie dijera nada. Que ahora la vaya a pedir y le vayan a decir que sí para que no se vacune me parece una tomadura de pelo para con todos sus compañeros de profesión, el público que va a al estadio, los medios de comunicación, que nos chulean bien a gusto para poder seguirlo... Y que él, por su cara bonita, entendiendo que es un magnífico jugador y tiene muchos derechos... Pero ese creo que no lo tiene", ha comentado.

En esta línea, ha sido contundente: "Que se vacune como los demás, que no vaya contagiando, que no vaya montando numeritos y que no vaya haciendo el payaso, que es lo que le gusta mucho".

"Si yo fuera jugador, si fuera de sus rivales, probablemente montaría un escándalo para que no le dieran esa exención", ha añadido.