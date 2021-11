Como es costumbre, Australia acogerá los primeros grandes torneos del circuito de tenis mundial, siendo el Abierto de Australia el plato estrella. Tras ser organizado este año bajo una estricta cuarentena y posterior burbuja, la organización del evento anunció que todo tenista que participe en 2022 deberá estar vacunado contra la COVID.

Esta decisión ha traído consigo muchas críticas, especialmente por parte de jugadores reticentes a ser vacunados. Hace poco más de un mes, tan solo el 50% de los tenistas del circuito estaban vacunados, mientras que ahora el dato asciende hasta casi el 85%, según ha confirmado Craig Tiley, director de Tennis Australia, que además se ha atribuido el mérito.

La principal duda es si estará Novak Djokovic, quien nunca ha confirmado o desmentido que esté vacunado, aunque unas declaraciones de su padre en B92, una televisión serbia, apuntan a la posibilidad de que el número uno del mundo se pierda el primer Grand Slam de la temporada. "Que Novak esté vacunado o no es un tema exclusivamente suyo. ¿Lo revelará? No lo creo. Tampoco sé cuál es su decisión, y si la supiese, no lo compartiría contigo ahora mismo. Tiene el derecho de decidir sobre sí mismo", comentó Srdjan Djokovic sobre su hijo.

Tras ello, el progenitor del serbio criticó la decisión del gobierno de Victoria, que impuso la vacunación obligatoria para los tenistas. "El anuncio por parte de estos gobernantes australianos fue vergonzoso. Se concedieron a sí mismos la potestad de señalar públicamente al nueve veces campeón del Open de Australia", apuntó Srdjan, que pasó a hablar sobre el caso particular de su hijo. "Que Novak aparezca allí o no dependerá de su postura: a él le gustaría de corazón poder jugar allí, porque es un deportista, y a nosotros también, pero bajo estos chantajes y condiciones, lo más probable es que no. Yo tampoco lo haría. Y él es mi hijo, así que ya sabes", espetó el serbio.

Ante estas declaraciones, crecen las dudas sobre si veremos al mejor tenista del mundo en el Abierto de Australia. Este Grand Slam, además, sería la primera oportunidad de 2022 en la que Djokovic podría conseguir su gran torneo número 21, con el que desempataría con Nadal y Federer y se convertiría en el tenista con más Grand Slam de la historia.